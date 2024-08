Rengetegen a felmondást fontolgatják – Még mindig nem kaptak fizetést a dunai vasmű dolgozói

Hiába várták a fizetésüket a dunai vasmű dolgozói hétfő délután. Aznap reggel már munkásgyűlést tartottak, ám a Liberty Dunaújváros vezetőjének ígérete ellenére a bér délután sem érkezett meg a számlájukra.

Augusztus 12-én reggel elfogyott a dolgozók türelme: munkásgyűlést tartottak a dunaújvárosi vasmű előtt, mivel az indiai hátterű Liberty Dunaújváros – amely az üzemeltetésért felelős –, nem utalta át a júliusi fizetésüket – tudatta a Népszava.

A gyár dolgozóinak augusztus 9-én este kellett volna megkapniuk a járandóságukat, ez volt a törvényileg előírt határidő, ám a pénz nem érkezett meg. Egyes alkalmazottak jelezték, hogy ők már júliusban is késve kapták meg a bért.

Még mindig nem kaptak fizetést a dunai vasmű dolgozói – Fotó: libertysteelgroup.com

Az augusztus 10-i hétvégén a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség, valamint a Dunaferr Ifjúsági Szervezet vezető képviselői levelet juttattak el a munkáltatóhoz, melyben felszólították: tegyen meg mindent a fizetések átutalásáért.

Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke azt mondta, hétfő délelőtt egyeztettek a Liberty Dunaújváros vezetőjével, Rahul Madhukarral, aki megígérte, hogy a délután folyamán megérkeznek a bérek.

Az ügyben érintett a vasmű üzemeltetésében résztvevő mindkét cég, a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. és a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. valamennyi, csaknem 3200 alkalmazottja.

Augusztus 12-én délután 2 órára, immár a kapun belülre újabb munkásgyűlést hívtak össze a dolgozók, ugyanis az ígéretek ellenére nem érkeztek meg az utalások.

„Ami történik, azt a dolgozók emberileg és lelkileg is nagyon nehezen viselik. Nem elég plasztikus, ha azt mondom nagyon nagy a szomorúság. Talán érthető is, ha rengetegen mondanak fel és próbálnak máshol boldogulást találni. Így viszont azt kell mondjam, hogy az utolsó másodpercekben, vagy talán már azon is túl vagyunk. Olyan értékes munkaerőt veszítünk el ugyanis, olyan számban, hogy a gyárat ebben a formában talán már akkor sem lehet újraindítani, ha erre lenne szándék”