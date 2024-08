Válaszolt Balogh Levente cége az őket ért vádakra

A Szentkirályi Magyarország Kft. most is maximálisan együttműködik a GVH-val az eljárás során, részére minden fontos és elérhető információt megad.

Balogh Levente üzletember, befektető, televíziós személyiség, a Szentkirályi Magyarország alapító tulajdonosa. Vállalatcsoportja márkáin keresztül egyaránt jelen van az ásványvizek, ízesített ásványvizek, szénsavas üdítőitalok és snackek piacán.

A cég ma közleményt adott ki. Ebben ez áll:

A tegnapi napon a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) sajtóközleményben jelentette be, hogy eljárást indított – több más szereplő mellett – a Szentkirályi Magyarország Kft. ellen, fogyasztók megtévesztésének gyanúja miatt.

A sajtóközlemény szerint a Szentkirály Magyarország Kft-t érintő mostani eljárás túlnyomórészt a Szentkirályi Magyarország Kft-nek egy 2019-es kommunikációs kampányában használt, fenntarthatósággal kapcsolatos állításait vizsgálja. Ezt a kampányunkat a GVH már 2020-ban megvizsgálta és akkor azt állapította meg, hogy a versenyfelügyeleti eljárás elindításának feltételei nem állnak fent.

A Szentkirályi Magyarország Kft. nem kapott információt arról, hogy a GVH miért döntött most úgy, hogy mégis elindítja az eljárást az 5 évvel ezelőtti kampányunk kapcsán, illetve korábbi döntésük ellenére. A Szentkirályi Magyarország Kft. most is maximálisan együttműködik a GVH-val az eljárás során, részére minden fontos és elérhető információt megad.

A Szentkirályi Magyarország Kft. mindig kiemelt figyelmet fordított a jogszabályi környezetnek való maradéktalan megfelelésre, a vállalatra és annak tevékenységére vonatkozó szabályozások betartására és a hatóságokkal történő szoros együttműködésre. A vállalat határozottan elítéli a fogyasztók megtévesztését és a “zöldre mosás” vagy greenwashing minden formáját, és elkötelezett az iparág fenntarthatóságának előmozdítása mellett, amelyet gyakorlati törekvéseivel is folyamatosan támogat.

Képünk illusztráció Fotó: 123rf.com