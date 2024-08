Így néz ki egy "agyhalott" tolvajpáros, az év balekjai + Fotó

Ettek, ittak, dohányboltban vásároltak tolvajok a velencei strandról megszerzett bankkártyákkal. Az SMS-es értesítésekkel azonban nem számoltak.

Egy nő értesítette a rendőrséget augusztus 12-én délután arról, hogy eltűnt egy velencei strandól a törölközője alá tett táskája, melyben családjának iratai, pénz, mobiltelefonok és bankkártyák voltak – derült ki a Police.hu beszámolójából.

Elmondta a helyszínen a rendőröknek azt is, hogy a náluk maradt telefonokra a táska ellopását követően több SMS-t kaptak arról, hogy éttermekben, büfékben és trafikbanban fizettek a bankkártyákkal. Miközben a járőrök felkeresték azokat a helyeket, ahol a tolvajok vásároltak, további értesítések érkeztek újabb éttermi fogyasztásokról. A bejelentés után néhány órával végül egy agárdi büfében érték tetten az elkövetőket, akik időközben egy másik strandoló pénztárcáját is ellopták, és az abban talált bankkártyát is használták.

A képen a két "agysebész" bilincsben Fotó: Police.hu

A két érdi tettest, egy 49 éves és egy 43 éves férfit lopás, valamint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A hasonló esetek elkerülése érdekében a rendőrség az alábbikat

A strandoláshoz nem feltétlenül szükséges használati tárgyakat, ékszereket, iratokat hagyják otthon vagy biztonságos helyen!

Csak a szükséges összeget vigyék magukkal a strandra!

Mobiltelefonjaikat, gépkocsijuk kulcsait, bankkártyájukat, értékeiket ne hagyják őrizetlenül, használják az értékmegőrzőket!