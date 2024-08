A lombkoronasétányos polgármester siránkozik: a családjától kellett pénzt elvonnia – Pedig 665 milliós uniós támogatást kapott

A nyírmártonfalvi lomb nélküli lombkoronasétány nem volt a legsikeresebb akciója Filemon Mihály volt polgármesternek. Az egykori vezető szerint bár 665 millió forintnyi támogatást kapott az elmúlt években, nem vette fel a teljes összeget. Állítása szerint az államkincstár adatai sem jók, ő maga pedig százmillió forintot fizetett ki, amit a családjától kellett elvonnia.

A június 9-i önkormányzati választáson vereséget szenvedett Filemon Mihály több mint 665 millió forintnyi uniós forrást nyert el az elmúlt években, igaz, nem vette fel az összes pénzt – írja a 24.hu. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a nyírmártonfalvi polgármester állításai a neki folyósított támogatásokról nem egyeznek a Magyar Államkincstár kifizetési adataival. A 2019-ben még a Fidesz színeiben megválasztott politikus a lombkoronasétány nyomán kirobbant botrány miatti járulékos veszteségének tartja, hogy nem választották újra.

A lombkoronasétányról ismertté vált nyírmártonfalvai polgármester 665 millió forint támogatást nyert el/Fotó: képünk illusztráció/123rf.com

A leglátványosabb, de pénzügyi szempontból nem éppen a legsikeresebb akciója volt Filemon Mihály nyírmártonfalvai polgármesternek a lomb nélküli lombkoronasétány megvalósítása – írja a 24.hu. A lap összesítése szerint a kétezer fős Hajdú-Bihar vármegyei község vezetői posztjáról az idei önkormányzati választáson leváltott polgármester a hírhedté vált beruházás költségeinek sokszorosát vette fel európai uniós és magyar támogatás formájában.

A Magyar Államkincstár támogatási adatai szerint Filemon Mihálynak 2020 és 2023 között 333 millió forint állami és európai uniós agrártámogatást fizettek ki. Ezen kívül a faluvezető egy 2018-ban elnyert pályázaton további 47 millió forint brüsszeli forrást kapott egy vendégház megépítésére. Ez összesen 381 millió forint támogatás néhány év alatt.

Igaz, a pénzek egy részét még nem vette fel, illetve állítása szerint nem is fogja.

A palyazat.gov.hu kormányzati pályázati portál adataiból az derül ki: Filemon Mihály több mint 665 millió forint uniós támogatást nyert el. Ezek jelentős része erdősítési pályázati támogatás, ami érdekes, mert pont a polgármester nyírmártonfalvi lombkoronasétánya körül vágták teljesen tarra az erdőt.

Az elmúlt években Filemon Mihály egy 46 milliós, egy 82 milliós, továbbá egy 470 milliós erdősítési támogatást is elnyert. A 24.hu az erdősítési pályázati támogatásokról kérdezte először levélben, majd telefonon a polgármestert.

„Még a kérdések is sértők. Én nagyon boldog lettem volna, ha ezek az összegek nálam landoltak volna, de nem így történt”

- közölte Filemon Mihály, aki szerint a három erdősítési támogatásból csak az az egy valósult meg, amire 82 milliót nyert el. Ebből a pénzből elmondása szerint 45 hektár erdőt telepített. Mint mondta, a 470 millió forintos pályázatot valóban megnyerte, de mivel nem valósította meg, ezért nem kapta meg rá a pénzt.

„Azt kell megnézni, hogy az államkincstár mennyit folyósított”

– mondta a polgármester. A lap szerint az államkincstár nyilvántartása nem vág egybe a polgármester állításával, amely szerint 82 milliót vett fel erdősítésre. A kincstár kifizetési adatai szerint ugyanis 2020 és 2023 között erdősítésre 170 millió forintot meghaladó összeget folyósítottak Filemon Mihálynak. A volt polgármester erre úgy reagált:

„Nem jók az államkincstár adatai.”

Filemon kitart amellett, hogy minden pályázati kiírásnak megfelelt. Szerinte az egész azon csúszott el, hogy nem írták le pontosan, milyen magasnak kell lennie a lombnak, így a 20 centis facsemete és a 20 méteres fa egyaránt megfelelt a kiírásnak.

„Arról, hogy a kiírás nem olyan volt, amilyennek lennie kellett volna, én nem tehetek.”

- szögezte le, majd hozzátette: egyetlen forintot sem fizettek ki közpénzből a beruházásért, ő fizette ki az egészet.

„Nekem emiatt százmillió forintot kellett elvonnom a családomtól”

– mondta. A beruházás nettó 64 millió forintjába került, de állítása szerint körülbelül százmillió forint kár érte, ugyanis járulékos veszteségei is lettek. Amikor erről kérdezte a lap, közölte:

„Például elvesztettem a választást.”

- mondta Filemon.

A polgármesteri székből októberben távozó Filemon Mihály ügyében az Európai Bizottság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), de még az Integritás Hatóság is vizsgálódott. A politikus arról is beszélt lapunknak, hogy sem a magyar nyomozóhatóságok, sem pedig az Európai Ügyészség részéről nem kereste őt senki, és egyetlen iratot sem kértek be tőle.