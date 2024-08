Őrület, de Geszti Péter követőre talált – Újabb híresség állítja, hogy többezer éves, mint Pataky Attila

Szinte mindenki hallotta azt a szenzációs hírt, hogy Pataky Attila, az EDDA frontembere meg van győződve arról, hogy 63 ezer éve született, a Men in Black pedig maga a valóság. Az aranytorkú énekes sokakat megihletett. Két ismert ember is elindult az időparadoxon feltárása felé, a korokon és korszakokon átívelő mátrixban pedig csodálatos és meglepő "kordokumentumokra" leltek. Magyarán: cinkelik Patakyt.

Pataky Attilának adott fricskával, rengeteg szarkazmussal és áthallásokkal teli, de – a tőle megszokott – zseniális szöveggel ad egy kis lökést Geszti Péter közelgő koncertjének promotálásához a Facebookon. Az Index azt írja: bejegyzéshez mellékelt kép szerint Geszti és a "testvére" a Vereckei hágóból jelentkeznek, mint honfoglalók.

Geszti Péter fricskája Pataky Attilának Fotó: Facebook/Geszti Péter

A előadóművészt azt írta:

olvasom iparági kollégám, Pataky Attila visszaemlékezéseit, miszerint ő hatvanháromezer éve született a paleolitikum idején, több életet is leélt, járt a saját sírjánál, és gyakran elviszik az ufók. Irigylem ezekért a mozgalmas életekért, de felhívom figyelmét, hogy én nemcsak „Álmodtam egy világot magamnak”, hanem tárgyi bizonyítékkal is tudok szolgálni korábbi életeim és párhuzamos valóságaim kapcsán – lásd a mellékelt képet!

Máig jól emlékszem például a honfoglalásra, amikor ez készült. Délután öt körül lovagoltunk be törzsemmel – Vereckénél. Szoros volt. Mármint a verseny a többi törzzsel, hogy ki hol foglaljon aztán magának telket. Az ingatlan már akkor is nagy biznisz volt, főleg belterületen, csodaszarvassal, közművel. A Nyék, Megyer, Keszi, Gyarmat, Tarján, Kér, Jenő, Kabar törzsek mellett nekünk is jutott némi gyepü, lapu, gongyola. Mint az köztudomású, a Geszt törzs emlékét hordozza ma is Geszt település neve. Megjegyzem, a geszt amúgy a faanyag legértékesebb része, majdnem oly kemény, mint az őszinte rakenroll – folytatta Geszti PÉter.

A zenész-rapper szerint az is közismert, hogy Anonymus a mi leírásaink alapján készítette el historikus művét „A magyarok viselt dolgairól” – Geszti Hungarorum címmel, bár én javasoltam neki egy másik címet, amit jobban lehet énekelni. Ez így szólt (volna): Minden jót, Szkítia! Amúgy a képen mögöttem jó öcsém, Àlmos látható éppen èbren, akinél senki nem tudta jobban puhítani a húst nyereg alatt. Ez később a tartárjárás idején nagyon jól jött volna, mert a tartárok nem adtak enni senkinek. A mongolok skótok lennének? Na, de vissza 895 szép tavaszi délutánjára! Öcsémmel jól megvoltunk kezdetben, menet közben bevezettük a kettős fejedelemséget, én lettem a kende, ő a gyula. Vagyis ő foglalkozott a hadügyekkel és a rezsivel, én meg a propagandával, amit a szakralitás kaftánjába öltöztettünk, és amikor kilovagoltunk a pusztába, mindig szólt a Pogány Induló.

Geszti követőre talált. Tarjányi Péter népszerű író, biztonságpolitikai szakértő is "előbányászott" magáról egy régi képet, melyhez ezt írta: Hasonlóan mint a biztonságpolitikai szakértők világában a zenész társadalomban is rendszeresen elvisznek embereket az Ufók… Sőt, megtudhattuk egy friss hírből ma, hogy Pataky Attila 63 ezer évvel ezelőtt született. Nos, eddig nem akartam mondani, de elárulom, ÉN IS!!! Az alábbi fotón én vagyok 63 ezer évvel ezelőtt amikor éppen selfizek.. Szerintetek nagyon lebuktam most???

Tarjányi Péter képe Fotó: Facebook/TP