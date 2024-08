Szijjártó Péter barátjának jókora falat jutott a BMW-gyárból

A debreceni BMW-gyár építése nemcsak az autóipar számára fontos fejlesztés, hanem egyes kormányközeli üzletembereknek is komoly lehetőségeket kínált. A projektekből nemcsak a legismertebb kormányközeli nagyvállalkozók profitáltak, hanem Szijjártó Péter külügyminiszter egyik közeli barátja, Benkő Szilárd is.

A külügyminiszter még 2018 júliusában jelentette be, hogy a BMW új gyárat épít Debrecen mellett, amit az Orbán-kormány is jelentős támogatásokkal segített. A kormány több mint 26 milliárd forintot biztosított közvetlenül a beruházás számára, de ezen túlmenően százmilliárdos nagyságrendű infrastrukturális fejlesztések is történtek a gyár környékén, amelyek szintén a BMW érdekeit szolgálták – írja az mfor.hu

Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Ezekből a fejlesztésekből profitáltak a legismertebb kormányközeli üzletemberek cégei, azonban van egy kevésbé ismert, de szoros kapcsolatban álló résztvevő is: Benkő Szilárd, Szijjártó Péter régi barátja és korábbi futsalos csapattársa.

Benkő Szilárd korábban hangszerkészítőként dolgozott, majd 2022-ben megvásárolta a Verbau Kft.-t, amely már elnyert egy kecskeméti gyárépítési megbízást, amelyhez milliárdos állami támogatás is járt. A Verbau Kft. ezt követően részt vett a BMW-gyár építésében és egy ahhoz kapcsolódó vasútfejlesztési projektben is.

Benkő Szilárd eddig nem adott részletes választ arra, hogy milyen forrásból finanszírozta a cég megvásárlását, és mennyiért vette meg a Verbaut. A BMW-gyárhoz kapcsolódó munkákkal kapcsolatban is kérdéseket küldtek neki, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak és a BMW-nek, de ezekre a kérdésekre sem érkezett válasz.