Aggódhat a Decathlon és Hervis – Új versenytárs bukkant fel Magyarországon, már boltot is nyitott

A svéd Fjällräven, a világ egyik legnépszerűbb túrafelszerelés-gyártója, első magyarországi üzletét nyitotta meg a MOM Parkban. A márka, amelynek termékei már 2010 óta elérhetőek hazánkban, ezzel a lépéssel tovább erősíti hazai jelenlétét.

Fotó: 123rf.com

A természetjárás szerelmeseinek nagy örömére a világszerte ismert svéd outdoor márka, a Fjällräven, megérkezett Magyarországra! Első hazai üzletét a budapesti MOM Parkban nyitotta meg, ahol a márka teljes termékpalettája elérhető. A Fjällräven, amely 1960 óta törekszik a természetjárás népszerűsítésére és a környezet védelmére, a fizikai üzletekben hisz, hiszen ezekben a vásárlók személyre szabott tanácsokat kaphatnak és közvetlenebb kapcsolatba kerülhetnek a márkával.

Az üzletet a Sarki Róka Kft.-vel partnerségben nyitják meg.

„Több mint 14 éve léptünk be termékeinkkel a magyar piacra, és azóta a prémium minőséget képviselő, funkcionális és fenntartható outdoor termékek iránti kereslet növekedése mellett örömmel tapasztaltuk, hogy a márka hazai kedvelői egy aktív, természetszerető közösséggé kovácsolódtak. Mi is sok új barátságot is kötöttünk: így tekintünk vásárlóinkra és partnereinkre. Az elmúlt évek építkezésének eredményeként legújabb európai márkaüzletünk most Budapesten nyithatja meg kapuit, s így termékeink immár teljes választéka elérhetővé válik a magyar túrázók számára. Ennek köszönhetően pedig, eredeti küldetésünknek megfelelően még több embert ösztönözhetünk a természet felfedezésére”