Simonka György állítja, Lázár János brutálisan megfenyegette: "Ha az útjába állok, akkor elvágja a torkomat"

Pusztaottlaka polgármestere igazságtalannak érzi a vele szembeni bánásmódot, ezért független jelöltként indul a következő országgyűlési választáson, a Fidesz, a DK és a Tisza Párt ellen.

Simonka György ellen büntetőügy van folyamatban, aminek hátterében – meggyőződése szerint – Lázár János áll.

“Nagyon sok esetben léptem a Lázár János tyúkszemére…” – például akkor, amikor megpróbálta megakadályozni, hogy a miniszter “megszerezze a mezőhegyesi ménesbirtoknak az óriási vagyontömegét”.

Fotó: Atv.hu

Akkor ő, amikor kikísért a miniszterelnöktől azt mondta, hogy ha az útjába állok, akkor elvágja a torkomat

– nyilatkozta az ATV Egyenes beszéd című műsorában Simonka György.

Simonka a műsorban elmondta, hogy továbbra is a Fidesz tagja. „Abban a pillanatban megszűnik a tagságom, amikor elindulok valamelyik Fidesszel szemben.” Később hozzátette, hogy nem szándékozik az országos pártpolitikába beavatkozni, hanem kizárólag Dél-Békés érdekében kíván dolgozni.

Az interjú során Simonka arról is beszélt, hogy szerinte a Fidesz és a Tisza Párt között 2026-ban egy "ki-ki meccs" várható.

„A Tisza párt már nem fog erősödni, de a Fidesz még sokat fog gyengülni, és valamelyikük meg fogja nyerni a választást” – fogalmazott.

Hozzátette: „ha a Tisza Párt fog nyerni és felkérnek és segítségre van szükség, akkor nekik fogok segíteni”.

Simonka arról is beszélt, hogy a 2026-os választásokon való indulását részben az is motiválja, hogy bebizonyítsa, rossz döntés volt őt mellőzni a Fideszben – számol be az Atv.hu.

Azt szeretném bebizonyítani, hogy rossz döntés volt az Erdős Norbertet kinevezni

- mondta Simonka, és hozzátette, hogy az általa preferált jelölt, az orosházi kistérség elnöknője, sokkal alkalmasabb lett volna a feladatra.