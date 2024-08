Kínában már kész a vészforgatókönyv a majomhimlő miatt – Mekkora a veszély itthon?

Kínában már szűrik azokat az országba belépőket, akik majomhimlővel érintett országokból érkeznek. Az onnan behozott termékeket is fertőtlenítik. Szlávik János infektológus szerint Magyarországon nem kell félni a majomhimlőtől.

A kínai vámhatóságok bejelentették, hogy megkezdik az országba érkezők majomhimlő-szűrését. A közlemény szerint a következő fél évben minden országba belépőt megvizsgálnak, aki majomhimlővel érintett országból érkezik, de azt is, aki kapcsolatba kerülhetett majomhimlős esettel, valamint a megbetegedés tüneteit mutatja – írja a penzcentrum.hu.

Kínában szűrik a majomhimlővel fertőzött országokból érkezőket/Fotó: képünk illusztráció/123rf.com

A szűrés annyira szigorú, hogy a bejelentéskor azonnali hatállyal életbe is lépett a rendelkezés, mely szerint a majomhimlővel érintett térségekből érkező gépkocsikat, teherautókat és onnan behozott termékeket fertőtlenítik.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán jelentette be a globális közegészségügyi veszélyhelyzetet a majomhimlő új afrikai variánsa miatt. A kór a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ugandában, Burundiban, Ruandában és Kenyában is felütötte a fejét. Az új vírusvariáns a világszervezet szerint sokkal fertőzőképesebb, mint a korábbiak, és súlyosabb megbetegedést is okozhat.

Csütörtökön pedig Svédországból jelentették az Mpox-Klade I vírusváltozat első, megerősített, afrikai kontinensen kívüli esetét.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője az ATV Egyenes Beszéd vendége volt. A szakember a műsorban leszögezte: semmiképpen nem kell félni sem a majomhimlőtől, sem a másik, mostanában elterjedt szamárköhögéstől Magyarországon.

Szlávik úgy véli, hogy a WHO vészhelyzeti kihirdetésének hátterében leginább anyagi okok állnak.

„Azokban az országokban, ahol egészségügyi vészhelyzetet hirdettek ki, sokkal könnyebb forrásokhoz jutni, sokkal könnyebb védőoltáshoz jutni.”

- szögezte le. Kiemelte a szakember, hogy Kongónak 10 millió adag védőoltásra lenne szüksége, miközben jelen pillanatban csak 200 ezer adag áll rendelkezésre. A védőoltások elsősorban a rizikócsoportok számára érhetők el. Azoknak javasolt a vakcina, akik kapcsolatba kerülhetnek a fertőzöttekkel.

Bár a majomhimlő mégiscsak veszélyes lehet, Szlávik János hangsúlyozta, hogy a betegség súlyos formái elsősorban a gyermekeknél és immunhiányos betegeknél fordulnak elő.

A majomhimlő 1970-ben jelent meg először emberi megbetegedésként. A fekete himlőhöz hasonló tüneteket produkál, viszont annál enyhébb a lefolyása. Szlávik János kiemelte, hogy a vírus apró rágcsálókról terjed át az emberi testre, szoros kontaktus szükséges a fertőzéshez. Ilyen például a bőrérintkezés vagy szexuális kapcsolat. A járvány jelenlegi hullámának veszélye abban rejlik, hogy egy genetikai mutáns variáns terjed, amely az eddigieknél könnyebben fertőz emberről emberre. A fertőzés eddig elsősorban a Kongói Demokratikus Köztársaságra korlátozódott, viszont a vírus most már a szomszédos országokban is megjelent.

„A halálozási arány két típusa van: a nyugat-afrikai variáns esetében körülbelül 1%, míg a közép-afrikai típusnál 10% volt, az új variáns halálozási aránya pedig 3% körül mozog.”

- szögezte le.