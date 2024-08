Több tucat iskola igazgató nélkül kezdi meg a tanévet – A sztrájk megtette a hatását?

Új igazgatói pályázatot írnak ki több iskola igazgatói helyére. Tavasszal 384 helyre érkezett pályázat, ebből 337 esetben döntöttek a pályázatok elfogadásától, 47 esetben újra kiírják. A Népszava úgy tudja, hogy ezek jellemzően olyan iskolák, amelyekben az utóbbi időben többször sztrájkoltak.

A Belügyminisztérium a júniusi, nyári szünet elején indoklás nélkül utasította vissza olyan iskolaigazgatók pályázatát, akiket a tantestületek, a szülők és a diákok is támogattak. Emiatt most több oktatási intézményben is igazgató nélkül kezdődik a tanév.

47 iskolaigazgatói pályázatot fognak kiírni/Fotó: 123rf.com

A nepszava.hu információi szerint jellemzően olyan iskolákról van szó, amelyekben az utóbbi években többször is tiltakoztak, például sztrájk vagy polgári engedetlenségi akció volt a közoktatás helyzete miatt.

Az egyik tankerület elárulta, hogy új igazgatói pályázatot évente két alkalommal, ősszel, illetve tavasszal lehet benyújtani. Addig az egyik igazgatóhelyettes látja el az intézményvezetői feladatokat a vezető nélkül maradt intézményekben.

A belügyi tárca korábban azt közölte, hogy a tavaszi eljárás során 384 helyre érkezett iskolaigazgatói pályázat, ebből 337 esetben döntöttek a pályázatok elfogadásáról. Vagyis 47 esetben új pályázat kiírására lesz szükség.