Gyurcsány Ferenc nagy durranásra készül – De előtte még felszívja magát, információkat ellenőrizget

Gyurcsány Ferenc valami nagy meglepetésre készül. Facebook-oldalára egy rejtélyes üzenetet tett ki, melyen egy könyvet tart és azt ígéri, hogy két hét múlva minden kiderül. Addig még leellenőriz egy-két információt.

Gyurcsány Ferenc Orbán Viktor után egyszer már elárulta, hogy milyen könyvet olvas a nyáron. A propeller.hu is beszámolt róla, hogy a Demokratikus Koalíció elnöke a U2 frontemberének a könyvét, feltétlenül elolvassa, melynek címe: Surrender 40 dal egy történet. (Orbán Viktor könyvéről pedig itt olvashat.)

Gyurcsány Ferenc valami meglepetésre készül/Fotó: MTI/Soós Lajos

Most azonban egy új olvasmányról ír a Facebookon. Ezzel kapcsolatban valami rejtélyes meglepetést emleget. Gyurcsány Ferenc két hétig csigázza még az embereket, azután leleplezi a nagy durranást.

„Nyáron általában több könyvet is olvasok egyszerre. Ilyet is olyat is. Na, amiért ezt most valójában ideteszem, az azért van, mert készül valami meglepetés. Ahhoz kellett ez a könyv, bár valójában még télen, most csak ellenőriztem valamit. De a meglepetésre még várni kell pár hetet. Addig lehet izgulni.:))”