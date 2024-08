Hadházy Ákos: "a fideszesek kezdték eléggé szétlopni a vízmű cégeket" – Botrányos a vízminőség Tiszavasváriban

Így néz ki az "ivővíz" Tiszavasváriban, és a fideszes polgármester már fél éve megmagyarázta, hogy ez a Fidesz rendszer hibája – kezdi bejegyzését Hadházy Ákos.

Több tiszavasvári honfitárs jelezte Hadházynak, hogy tarthatatlan a vízminőség a településen, az egyikőjük által küldöt képhez üzenetet is kapott.

Fotó: 123rf.com

Tiszavasváriban teljesen el vagyunk keseredve. Évek óta borzalmas minőségű a csapvíz. A népegészségügyi központ is tud róla, ott is fel van tüntetve, hogy nálunk a víz nem felel meg a határértékeknek. (egyébként amikor láttam, meglepődtem, hogy Magyarországon mennyi település van, ahol szintén nem megfelelőnek mutatja a vízminőséget.) Eddig sem nagyon ittunk belőle, évek óta megy az ígérgetés, egymásra mutogatás. Egy jó másfél hete még rosszabb lett a helyzet, ahogy a csatolt képek is mutatják. Most már nem csak barna és büdös a víz, de látható szilárd szennyeződés van benne. Nem tudunk kihez fordulni, nagyon sok helyre írtunk. Senki nem segít

- írta a helyi lakos.

Miről van szó? A rendszerváltás után az ivóvízellátást biztosító közművagyont és az ivóvíz ellátás felelősségét az önkormányzatok kapták meg. Sokszor különböző módon, de legtöbbször felelősen bántak ezzel és megindult az addigra sok helyen leromlott közművek folyamatos rekonstrukciója is. Aztán jöttek Orbánék – írja az ellenzéki politikus.

A fideszes önkormányzatok kezdték eléggé szétlopni a vízmű cégeket, de azért egy darabig még működött valamennyirfe a rendszer, jobb önkormányzatoknál pedig pláne. Aztán az önkormányzatokat (fideszeseket is) kényszerítették, hogy adják oda a vagyont és az ivóvízellátást különféle az önkormányzatoktól független cégek einstandolták. Ez önmagában is borítékolta a rendszer lerohadását, de közben jött a "rezsicsökkentés", ami a vízdíjak befagyasztásával együtt azzal is járt, hogy gyakorlatilag teljesen leállt a hálózatok karbantartása. Ez korábban sem ment mindenhol fényesen, de legalább valahogy ment

- részletezi Hadházy.

Mostanra viszont a legritkább esetben találkozhatunk pl vízvezetékek cseréjével. Ennek egyik egyenes következménye, hogy az NNK honlapján található listán még számomra is meglepően sok településen elégtelen a víz minősége. (ezt gondolom a poszt után majd szép csendben leszedik). A másik következmény, hogy szakértők szerint Magyarországon az ivóvíz harmada (!) elszivárog az elöregedett, rossz csövekből. Így éri el a Fidesz, hogy Magyarországon annak ellenére lesz szép lassan ivóvízhiány, hogy bőven van víz a folyóinkban (persze ezt helyben még tetézni fogják az akkugyárak is). Az ostoba pancser tolvajkormány eléri, hogy ahogyan az olajban gazdag Venezuelában üzemanyaghiány van, nálunk egy sor településen már most sincsen rendes ivóvíz. Tanulságos -az időközben leszavazott- polgármester "megoldási" javaslata: lobbizni kell a pénzér. Ez a szép szó arra, hogy kunyerálni kell a Főnöknél, hogy adjanak pénzt a javításra. Nos, úgy tűnik, nem sikerült. Inkább kellett a pénz a repülőtér megvásárlására... – summázza a honatya.