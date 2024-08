"A választásokig tagadta a fideszes polgármester a vegyi üzem érkezését" – lehullt a lepel Hevesen?

Lőcsei Lajos, a Momentum országgyűlési képviselője a Facebookon számolt be róla, hogy Heves fideszes polgármestere a választások előtt hónapokig tagadta, hogy BYN Hungary kft. vegyi üzemet létesítene a településen, majd most tényként jelentette be az üzem érkezését.



Fotó: Facebook/Sveicer Sándor

"Úgy látszik Heves város polgármestere mindenkit hülyének akar nézni! A választások előtt hónapokon keresztül tagadja, most pedig, tényként bejelenti!"

- írja az ellenzéki politikus.

Lőcsei szerint a hevesi önkormányzat az adatigénylésére a június 17-én megküldött válaszában még az égvilágon semmiről sem tud, tagad mindennemű kapcsolatot a BYN Hugary Kft-vel. Ma pedig, tényként közli, hogy Heves városában a fentebb említett vegyi üzem fog létesülni.

"Tisztelt Sveiczer Sándor Polgármester úr! A választások előtt ön szándékosan eltitkolta a hevesi és a környező települések elől, hogy mire készül! Eltitkolta, hogy veszélyes vegyi üzemet készül a kertjeink végébe telepíteni! Közleményében említi, hogy ez mekkora iparűzési adóbevételt jelet a városnak! Polgármester úr! Heves város mindig is mező város volt és ön ezt képes lenne feláldozni a több iparűzési adó oltárán?! Több cikluson keresztül miért nem inkább ez irányú fejlesztéseket eszközölte?! Képes lenne a gyermekeink jövőjét, biztonságát veszélyeztetni egy ilyen veszélyes vegyi üzem létesítésével?! Mikor kérdezte meg a helyi lakosokat, hogy akarnak-e ilyen üzemet a kertjükbe?"

- üzente a polgármesternek Lőcsei.

A polgármester korábban ezt a közleményt tette ki a közösségi oldalára: