A Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán osztott meg egy nagyon bájos képet, ami egyértelműen kiérdemelte a "Nap képe" címet.

"A kutyakölyköt kollégánk egy valóságos katlanná vált autóból mentette ki" – írja a BRFK Facebook oldalán.

A fotót tavaly ilyenkor raktuk ki, és most is nagyon aktuális. Hőség van, soha ne hagyjatok állatot az autóban! Gyereket se! Ja, és anyóst se, mert őt is kimentjük és visszaadjuk!!!