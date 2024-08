Újabb front Lázár János ellen – Hatalmas demonstráció készülődik egy városban a miniszter kastélyos terve ellen

Több mint százan gyűltek össze minap a békési kisváros, Szarvas főterén, hogy így tiltakozzanak a város kastélyainak elvétele ellen. A városban két kastély is van, amelyek rákerültek a Lázár János miniszter koncepciója által privatizálandó építmények listájára és ezt szeretnék a helyiek megakadályozni.

Az interneten már aláírásokat is gyűjtenek, ahol többezren jelezték: nem kívánják magánkézbe adni a műemlékeket – írta az atv.

Amolyan civilfórumot rendeztek azok a szarvasiak, akik szeretnék megállítani a városban levő kastélyok magánkézbe adását. A tüntetés első felszólalója azt mondta, ő úgy tudja, hogy az önkormányzat is próbálja az épületeket.

Tiltakozás Szarvason Fotó: ATV Híradó

Gombár Dávid helyi lakos azt mondta az ATV stábjának: én azt az információt kaptam, hogy az önkormányzat benyújtotta a kérelmét, hogy igényt tart mind a két épületre. Én ezt személy szerint támogatnám, tehát nekünk az is jó, ha az önkormányzat tulajdonába kerülne. Egy a lényeg, hogy ne magánzsebekbe vándoroljon.

A tiltakozók azt szeretnék elérni, hogy legalább információt kapjanak a városban élők arról, hogy kinek és a mi a terve a kastélyokkal. Azt szeretnék, ha legalább beleszólásuk legyen a város dolgaiba.

Sztancsík Ildikó szarvasi polgár úgy fogalmazott: Most egy tollvonással, azért, mert valakinek megtetszett ez a hely, most ezt elvennék tőlünk. Én úgy gondolom, hogy a város ennél sokkal többet érdemel. Tehát egy őszinte korrekt tájékoztatást arról, hogy hol tart ez az ügy, hogy milyen lehetőségünk van arra, hogy beleszóljunk és egyáltalán vegyen mindenki bennünket is emberszámba.

„Adózunk, dolgozunk, gyereket nevelnek, akiknek van próbálnak az emberek tisztességesen élni ebben az országban és nem tudunk annyit keresni, hogy meg tudjunk belőle élni tisztességgel, nem tud annyi lenni a nyugdíj, hiába emelgetnek hogy meg lehessen belőle élni tisztességgel és akkor még a közjavakat is szórják szerte széjjel” – érvelt Földesi Zoltán tiltakozó.

A tiltakozók azt mondták, hogy ha kell tovább is mennek és a mostaninál nagyobb demonstráción jelzik a hatalomnak, hogy nem kérnek a kastélyprivatizációból. A két kastélyt szeretnék megmenteni, már csak azért is, mert remélik, gyermekeiknek is lesz lehetőségük ezeknek a parkjaiban pihenni.