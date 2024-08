Egy parazita, ami mindannyiunk testén hemzseg és ha elszaporodik, bőrbetegséget és látásromlást okozhat

Bármennyire is alaposan ápoljuk és tisztítjuk az arcunkat, sokan nem is sejtik, hogy parányi atkák élhetnek a bőrünkön, sőt, még a szempilláinkon is. De vajon tényleg aggódnunk kellene ezek miatt az apró nyolclábú lakók miatt?

A Demodex atkák apró, áttetsző lények, amelyek a szőrtüszőkben és faggyúmirigyekben élnek. Ezek az atkák olyan kicsik, hogy több is elfér egy gombostű fején, ezért észrevétlenek maradnak számunkra – írja a divany.hu

Bár természetes módon megtalálhatóak az emberi bőrön, és jelenlétük általában nem okoz problémát, időnként túlszaporodhatnak, ami különböző bőrbetegségeket és akár látási problémákat is okozhat. Ilyen lehet például a rosacea, pattanások, bőrpír, égő érzés, vagy akár hajhullás is.

Forrás: Pixabay

Mikor jelenthetnek problémát ezek a paraziták?

A Demodex atkák jelenléte aggasztónak tűnhet, de fontos tudni, hogy normál esetben ezek az élőlények is a bőrünk mikrobiomjának részét képezik, és az immunrendszerünk általában kordában tartja őket. Probléma akkor jelentkezhet, ha az atkák elszaporodnak, különösen a szemkörnyéken, ahol súlyos szembetegséget is okozhatnak. Azonban a kutatók még nem találták meg a pontos okát annak, hogy miért szaporodnak el egyes embereknél, és mi az összefüggés az atkák túlszaporodása és a kialakuló betegségek között.

Az atkák elszaporodása nemcsak az immunrendszer működésétől, hanem a személyes higiéniától is függ. Fontos az arc rendszeres tisztítása, különös tekintettel a szemöldökre és a szempillákra, valamint az arcbőr hidratálására.

Bár ezek a parányi élőlények elsőre ijesztőnek tűnhetnek, normál körülmények között nem jelentenek komoly veszélyt, és megfelelő higiéniai szokásokkal kordában tarthatók.