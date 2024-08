Szinetár Dóra közösségi oldalán búcsúzik Novák Ferenctől.

Ahogy azt a Propeller megírta, meghalt Novák Ferenc Tata: a koreográfus, rendező, etnográfus 93 éves volt. Mások mellett az ő nevéhez fűződik a táncházmozgalom létrejötte.

Forrás: Facebook/Szinetár Dóra Official Fanclub

Szinetár Dóra is megható sorokkal búcsúzott tőle a közösségi oldalán:

"Mi sosem dolgoztunk együtt, de mégis úgy nőttem fel, néptáncosként, és táncos-színészként egyaránt, hogy Tata neve minden színházi próbafolyamatban, és minden néptánc koreográfiában felbukkant előbb-utóbb. Kihagyhatatlan szerves részévé vált az elmúlt évtizedek magyar tánc- és színházműveszetének. Rajongtam a koreográfiáiért, és a tanítványaiért, így érte is. Bár most tovább utazott a felhők közé, biztos, hogy a csillagokat is megtáncoltatja! Nekünk pedig mindig is a csillagunk marad, minden lépésben, minden ritmusban, minden katartikus mozdulatban. Nyugodjon Békében Novák Ferenc" – írja a színésznő.