Kiadták a figyelmeztetést – Pusztító hőség és heves zivatarok is jönnek

Vasárnap napközben még zavartalan napsütés és derült égbolt uralja az ország nagy részét, de délutánra már érkeznek a változások.

A Dunántúlon és a déli országrészben növekszik a csapadék valószínűsége, záporok és zivatarok alakulhatnak ki. Az előrejelzések szerint helyenként heves zivatarok is előfordulhatnak, amelyeket felhőszakadás, jégeső és erős széllökések kísérhetnek. A délies szél is megélénkül, néhol pedig erősebb széllökésekre is lehet számítani.

A hőmérséklet délután 30 és 39 Celsius-fok között alakul, de ahol zivatarok tombolnak, ott átmenetileg hűvösebb is lehet. A keleti országrészben a felhőzet csökkenésével sok napsütésre lehet számítani, de a délutáni órákban itt is megjelenhetnek a gomolyfelhők, jelezve, hogy időjárás-változás közeledik – írja a hungaromet.hu

Forrás: Pixabay

Hétfőn jelentős időjárás-változás várható az országban. Délnyugat felől fokozatosan megnövekedhet a felhőzet, és az ország nagy részén – kivéve a délkeleti régiót – záporok és zivatarok alakulhatnak ki. Ezeket helyenként felhőszakadás és jégeső is kísérheti. A Dunántúlon az északias szél feltámadásával hűvösebb levegő érkezik, itt a hőmérséklet 27-31 fok között alakul, míg az ország keleti és délkeleti felén még 31-37 fok várható.

Az extrém hőség továbbra is fennáll, ezért a meteorológiai szolgálat riasztást adott ki. Érdemes felkészülni a várható heves időjárási jelenségekre, és körültekintően tervezni a nap hátralévő részét, különösen azoknak, akik szabadtéri programot terveznek. A hőség és a zivatarok veszélyeire való tekintettel fokozott óvatosság ajánlott.