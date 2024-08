Félelmetes vihar közeledik Budapest felé, már látszik a radaron

Vasárnap este számos zivatargóc pattant ki hazánk légkörében, többségük a Dunántúlon.

Budapesttől délre pedig késő estére egy zivatarlánc alakult ki, ami az Időkép radarja szerint elérheti a fővárost.

A HungaroMet Zrt. Pest megye járásainak többségére elsőfokú (citromsárga) veszélyjelzést adott ki a zivatarveszély miatt.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint éjszaka is aktív marad a légkör, dél felől észak felé vonulnak a zivatarcellák, a Dunántúlon ismétlődő jelleggel várható zivatartevékenység és az ország más részein is újból képződhetnek zivatarok. Hétfőn délelőtt átmenetileg csökken a zivatarok számossága, majd a déli óráktól ismét kedvezőek lesznek a feltételek – főleg a Dunántúlon és az Északi-khg. térségében – zivatarok kialakulásához, amelyek ismétlődő jelleggel akár több hullámban várhatók. Délkelet felé haladva csökken a csapadékhajlam.

A zivatarokat ma és hétfőn is elsősorban felhőszakadás (>25-40 mm; lassan mozgó kifejezetten intenzív zivatarokból, illetve egymást követő gócokból néhol akár >50-60 mm is) kísérheti, de jégeső (általában 2 cm-t nem meghaladó), illetve környezetükben átmeneti viharos széllökések (~60-90 km/h) is előfordulhatnak. Ma a déli országrészben délutántól a heves zivatarokat 90-100 km/h-t meghaladó széllökések kísérhetik.