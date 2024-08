Használhatatlan lesz Budapest – Ezekkel a korlátozásokkal kell számolni augusztus 20-án

Az augusztus 20-i ünnepségek kapcsán idén is jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapest számos pontján.

A lezárások érintik mind a budai, mind a pesti alsó rakpartokat, továbbá az Alkotmány utcát, valamint a budai várnegyedben található Tárnok utcát a Dísz tér és a Szentháromság tér között. Szintén korlátozásokra kell számítani a Várkert rakparton és a Kós Károly sétányon – írja az atv.hu

Hétfőtől kezdődően nem lesz járható a Műegyetem rakpart és a Budafoki út egyes szakaszai, ahogyan a Szent Gellért tér sem lesz elérhető a Budafoki út felé. Estétől kezdődően a Széchenyi rakpartot is lezárják a Kossuth tér és a Széchenyi tér közötti szakaszon.

Forrás: Pixabay

Augusztus 20-án, kedden, a Szent István teret és környékét is érinteni fogják a lezárások, beleértve a József Attila utcát a Bajcsy-Zsilinszky úttól a Széchenyi térig, valamint magát a Széchenyi teret is. Este, a tűzijáték idején, a Lánchíd, Szabadság híd, Margit híd és Erzsébet híd, valamint több rakparti szakasz és a Margitsziget bizonyos részei is lezárásra kerülnek.

A körmenet miatt szakaszosan és időszakosan lezárják a Szent István tér – Zrínyi utca – Október 6. utca – József Attila utca – Széchenyi tér útvonalat, valamint a Szent István tér – Zrínyi utca – Akadémia utca – Arany János utca – Sas utca útvonalat is.

A forgalmi változások miatt érdemes előre tervezni az utazást, és ha lehetséges, kerülni a lezárt területeket. A tömegközlekedésben is várhatóak módosítások, így érdemes a BKK aktuális információit is figyelemmel kísérni.