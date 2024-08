Nincs megállás az élelmiszerek drágulásában – Ezeknek az alapvető cikkeknek ugrott a legnagyobbat az ára

Bár gyakran hallani, hogy itthon megállt az élelmiszerárak emelkedése, valójában sok termék ára továbbra is növekszik. A háttérben főképp a feldolgozók költségeinek drasztikus emelkedése áll.

Fotó: 123rf.com

Annak ellenére, hogy egyre gyakrabban hallani, hogy az élelmiszerárak drágulása megállt Magyarországon, a valóságban sok terméknél még mindig tapasztalható áremelkedés. Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője a Pénzcentrumnak elmondta, hogy a feldolgozók nehéz helyzetben vannak, hiszen a költségnövekedések miatt kénytelenek emelni áraikat. Ezzel szemben Nagypéter Sándor, a Délalföldi Kertészek Szövetkezetének elnök-ügyvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy bizonyos zöldségek ára az elmúlt időszakban csökkent.

Bár az élelmiszerek drágulásának üteme éves szinten lassulni látszik, a KSH statisztikái mást mutatnak. A tíz leginkább dráguló termék és szolgáltatás közül hat élelmiszer, amelyek gyakran kerülnek a vásárlók kosarába – bár az elmúlt év brutális áremelkedései miatt sokan alaposabban átgondolják, mit vásárolnak.

A KSH friss adatai szerint például a kristálycukor ára tavaly július óta 57,5%-kal emelkedett, míg a 2,8%-os UHT tej 33,7%-kal, a csirkemellfilé pedig 27,6%-kal drágult. Az áremelkedés elsősorban a feldolgozók költségeinek növekedése miatt következett be, mivel az energiaárak, a munkabér-kiadások és az üzemanyagköltségek emelkedése mind nyomást gyakorolnak az élelmiszeriparra.

A sárgarépa kivételével minden felsorolt termék valamilyen fokon feldolgozott, a drágulás döntően a feldolgozók költségnövekedése miatt van. A dráguló energia, a nagyobb munkabér-kiadások és a növekvő EPR-költség, valamint a drága üzemanyag emeli az élelmiszeripar kiadásait, amelyeket kénytelen valamilyen fokon érvényesíteni az átadási áraiban az ágazat. A sertés ára hosszú időn keresztül aránylag magas volt, vagyis a feldolgozók drágán vették az alapanyagot, emellett ráadásul minden egyéb költségük is nőtt. Sokáig azonban nem tudtak áremelést érvényesíteni a kereskedelemmel folytatott tárgyalásokon, mára azonban ezt az igényt (feltehetőleg csak részben) sikerült átvinni az átadási árakba

- mondta Braunmüller Lajos. Hozzátette még azt is, hogy a sertéshúsnál sokáig nem lehetett drágulást eszközölni, mostanra azonban igen, de ezt már a vásárlók is megérzik.

A szakember rámutatott arra is, hogy a drágulásnak meg is lett a maga eredménye: a vásárlók még mindig kétszer-háromszor is meggondolják, hogy mit vásárolnak:

Egyértelműen látszik az elmúlt évek fogyasztási válságában, hogy a vásárlók lényegesen kevesebbet vásárolnak a különböző termékkategóriákból. A prémiumnak számító kategóriákban persze nagyobb a visszaesés, de látható, hogy mennyiségben még az alapvető élelmiszerekből is kevesebbet vásárolnak. Ennek oka nem az, hogy ténylegesen kevesebbet fogyasztanak, hanem valószínűleg kevesebb megy pocsékba. Sokkal jobban odafigyelnek a vásárlók a döntéseikre és bizony kevesebbet vesznek még az alapvető termékekből is.

Nagypéter Sándor szerint azonban számos frisspiaci zöldség esetében az árak csökkentek.

A frisspiaci zöldségek tekintetében -paprikafélék, paradicsomfélék, kígyóuborka stb. – estében amennyiben megnézzük az elmúlt évet, akkor mindenki azt tapasztalhatja, hogy árcsökkenés volt egész évben az előző évhez képest. Ezek az árcsökkenések már a pulton is tapasztalhatóak voltak, ami azt is jelenti, hogy a termelőnek jelentős áresése következett be. A paprikafélék estében legalább 5-7%-os árcsökkenés, míg a paradicsomok esetében a több mint 20%-os termelői árvisszaesés is tapasztalható időarányosan. A jelenlegi fogyasztási válságban, ami egész Európára igaz, hogy ugyan nincsenek értékesítési gondok a mennyiségi oldalról, viszont az árak alakulásáról már nem lehet mondani túlságosan jó véleményt

- mondta az elnök.

Hozzátette, hogy a 2023-ban kezdődő inflációs válság komolyan érinti a háztartásokat, és a zöldségek árai a 2021-2022-es szintre estek vissza.