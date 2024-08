Pakisztán parlamentjét patkányok árasztották el, jelentős károkat okozva fontos dokumentumokban. A parlament most komoly erőfeszítéseket tesz a kártevők kiirtására, miután a probléma nagyságára egy hivatalos bizottsági vizsgálat során derült fény.

A rágcsálók okozta károkat akkor fedezték fel, amikor egy bizottság hozzáférést kért a 2008-as ülések jegyzőkönyveihez. Az összegyűjtött dokumentumok közül sokat patkányok rágtak meg, ami komoly aggodalmat keltett a parlamenti dolgozók körében – írja az origo.hu

A probléma kezelésére a pakisztáni parlament 1,2 millió rúpiát (kb. 1 millió forintot) különített el a kártevők teljes eltávolítására. A BBC beszámolója szerint a patkányok elsősorban az épület első emeletén terjedtek el, ahol élelmiszercsarnok is található. Ez az emelet emellett a szenátus ellenzéki vezetőjének irodájának is otthont ad, és itt zajlanak a politikai pártgyűlések és bizottsági ülések is.

Pakistan’s parliament has a problem – and it is nothing to do with the politicians. No, the problem besieging the building – terrifying new starters and turning its offices into overnight “marathon” tracks – is rats. Big ones.https://t.co/M4GbncK4O9