„...ott voltak, de már nincsenek, mert ellopták” – Betörtek három polgármesteri hivatalba egy fideszes képviselő körzetében

Három polgármesteri hivatalba is betörtek Simon Miklós fideszes képviselő körzetében. Elsőként Geszteréden történt ilyen eset, később azonban többről is kiderült, hogy hasonlóan járt. A témában megszólalt Hadházy Ákos ellenzéki politikus is.

Betörést fedeztek fel Geszteréd polgármesteri hivatalában. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településen az önkormányzat dolgozói a hosszú hétvége és közigazgatási szünet után tértek vissza dolgozni, ekkor vették észre a behatolás nyomait – tudatta a 24.hu.

Az 1600 lakost számláló Geszteréd önkormányzatához augusztus 21-én érkezett ki a rendőrség és kezdett el vizsgálódni.

Geszteréden betörés történt az önkormányzathoz, de nemcsak ott – Fotó: Facebook.com

Az elmúlt két ciklusban a településen a fideszes Szabó József volt a polgármester, idén júniusban viszont a független Urbin Zoltán nyert, 55-44 arányban, vagyis a kormánypárti politikusnak távoznia kell a posztról.

Geszteréd a fideszes Simon Miklós országgyűlési képviselő választókörzetéhez tartozik – ez azért érdekes, mert mint nem sokkal az első eset után kiderült: a hosszú hétvégén Nyírbogáton is betörés történt, s a kirabolt önkormányzatot Simon felesége, Rizsák Ildikó vezeti.

A 24.hu cikkének megjelenését követően kiderült, hogy a szintén ebbe a választókerületbe tartozó Terem községben ugyancsak betörtek az önkormányzathoz – erről Csák István polgármester tett közzé bejegyzést a helyi könyvtár Facebook-oldalán. A rendőrségi nyomozás már ezen a településen is zajlik.

Hadházy Ákos ellenzéki képviselő közösségi oldalára posztolta a betörésekről szóló hírt.

„Nem jó most mackónak lenni fideszes önkormányzatoknál. Gondolom, “fontos iratok” (bűnjelek) lehettek bennük, vagy egy nyomozásnál lehet majd mondani, hogy ott voltak, de már nincsenek, mert ellopták…”

– jegyezte meg Hadházy a posztjában.