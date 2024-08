Visszatért a Covid – Ezekben a városokban már mérhető az emelkedés, oltást javasolnak

Enyhén emelkedik a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben

Ezt közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön a honlapján. Azt írták, hogy az év 33. hetében a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja enyhén emelkedett.

Hozzátették: tíz mintavételi helyet – Békéscsabán, Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Győrben, Pécsett, Salgótarjánban, Székesfehérváron, Szombathelyen, Tatabányán és Zalaegerszegen – emelkedő tendencia jellemzett, stagnálást figyeltek meg további tíz helyszínen, míg csökkenést Miskolcon és Szegeden észleltek.

A tájékoztatás szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja Budapest központi és déli részén, Pécsen és Debrecenben az emelkedett, Szombathelyen, Győrben, Veszprémben, Kaposváron, Szekszárdon, Székesfehérváron, Tatabányán, Salgótarjánban, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szolnokon, Kecskeméten, Békéscsabán, Szegeden és Budapest északi telepén, továbbá az agglomerációban a mérsékelt, Zalaegerszegen pedig az alacsony tartományba esik.

Pár napja már a Népszava is felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több a megbetegedés.

A fővárosban praktizáló Keczéry Attila háziorvosnak a felső légúti tünetekkel érkező páciensei közül háromból kettőnél teszt is igazolta a Covid-fertőzést. Azaz, – mondta lapunknak – szerinte van Covid-járvány, ha most nem is okoz annyira súlyos megbetegedést, mint annak idején az eredeti vírus. Az érintett betegeinek magas a láza, levertek, köhögnek izomfájdalmai, és gyomor-bélpanaszai is vannak.

A nagyatádi Erdő Gabriella háziorvos becslése szerint nála a napi rendelésre érkezők harmada Covid-fertőzött. Ő ugyan nem tesztel, de a tünetek alapján gyanús eseteket elküldi mellkas átvilágításra, az érintetteknél pedig a lelet általában igazolja a Covid-fertőzésre jellemző tüdőérintettséget. Hozzátette: betegei négy-öt napnyi öngyógyítás után érkeznek meg a rendelőbe, és ekkora már sokaknál kialakulhat a tüdőgyulladás. Egyik negyvenéves páciensének két antibiotikum kúrával, köptetőkkel, légzéstornával, sok pihenéssel nyolc nap múlva kezdett javulni az állapota.

Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központja honlapján több cikkben is figyelmeztet az újabb Covid-járványra és az őszi légúti szezon előtt széles körben ajánlja a frissített Covid-vakcinát.

Képünk illusztráció Fotó 123rf.com