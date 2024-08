Új mestertervet talált ki a kormány Brüsszel bosszantására – Ebből nagy lesz a hiszti

A kormány a tegnapi ülésén foglalkozott a migrációs helyzettel is, elsősorban azzal az ítélettel, amelyet az Európai Bíróság hozott – jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszter szerint Brüsszel mindenáron azt akarja kikényszeríteni, hogy beengedjük a migránsokat.

„A külső schengeni határok védelme olyan közös ügy, ami nem csupán Magyarország biztonságát szolgálja, hanem Európa egészének fontos. Ehhez képest továbbra is azt látjuk, hogy szemben más országokkal, Magyarország nem kap forrásokat, Magyarország nem jut hozzá azokhoz az európai uniós forrásokhoz, amelyek Brüsszel más országok számára a határvédelem céljából biztosít” – fogalmazott a miniszter az ATV beszámolója szerint.

Hozzátette: A magyar kormány felkérte az igazságügyminisztert, hogy vizsgálja meg, hogy hogyan tudják perben a költségek egy részét az Európai Bizottsággal szemben érvényesíteni.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2024. augusztus 22-én.

„A belügyminiszter és az igazságügyminiszter azt is megvizsgálja, hogy ha Brüsszel továbbra is egy olyan szabályozást akar kikényszeríteni Magyarországtól, amely nem teszi lehetővé a migránsok feltartóztatását a határon, akkor minden migránsnak fel fogjuk azt ajánlani a magyar határon, hogy az európai eljárásrend betartását követően önkéntesen és ingyenesen Brüsszelbe szállítjuk őket” – jelentette be Gulyás.

Hangsúlyozta:

ha Brüsszel migránsokat akar, akkor megkaphatja, de a cél az, hogy ne a tagállamokba jöjjenek a migránsok, hanem a magyar kormány kész egyirányú jegyet biztosítani mindenkinek, aki a magyar határra érkezik, abban az esetben, ha az Európai Unió, az Európai Bizottság és az Európai Bíróság lehetetlenné teszi azt, hogy a külső határon megállítsa a migrációt.

„Magyarország nem kíván a végtelenségig napi bírságot fizetni, hanem lehetővé fogjuk tenni, hogy akik szeretnének, azok lépjenek be, és ott felajánljuk nekik az egyirányú jegyet Brüsszelbe, ahol aztán az Európai Bizottsággal nyugodtan tárgyalhatnak a saját ellátásukról” – fogalmazott.