Komoly aggodalmakat vetnek fel a Google legújabb AI funkciói

A Google nemrég bemutatott Pixel 9 okostelefonja lenyűgöző mesterséges intelligencia alapú képességekkel érkezett, különösen a képgenerálás terén. Azonban a technológia előrehaladása komoly aggodalmakat is felvet, mivel a The Verge technológiai szakportál tesztjei alapján a rendszer „túl jól” működik, ami felkavaró és potenciálisan veszélyes képek létrehozására is alkalmas.

Az elmúlt években a mobilgyártók – köztük az Apple és a Samsung – versengtek abban, hogy ki tudja a legfejlettebb mesterséges intelligencia funkciókat integrálni készülékeibe. A mesterséges intelligencia alapú fejlesztések jelentősen megváltoztathatják azt, ahogyan a mindennapokban okostelefonjainkat használjuk. A Google Pixel 9 ezen a téren új mérföldkövet állít, különösen a kamerarendszerével.

Forrás: Pixabay

A Pixel 9 egyik legnagyobb újítása a „Reimage” funkció, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók bármilyen objektumot hozzáadjanak a fényképeikhez, amelyeket az AI generál és illeszt a képre. A technológia olyan pontos, hogy a módosítások szinte felismerhetetlenek, és a végeredmény akár valódinak is tűnhet. A felhasználók egy egyszerű szöveges utasítással határozhatják meg, hogy milyen elemet szeretnének a fotóhoz adni – írja a portfolio.hu

Azonban a funkció hatalmas potenciális veszélyeket is hordoz. A tesztek során kiderült, hogy az AI nemcsak ártalmatlan vagy humoros elemeket képes a képekre helyezni, hanem sokkoló és felkavaró objektumokat is, például összetört autóroncsokat, füstgránátokat vagy akár lepedővel letakart holttesteket. Mindez anélkül történik, hogy a kép bármiféle látható jelzést tartalmazna arról, hogy manipulálták – a változtatások nyoma csupán a metaadatokban marad meg, amelyek könnyen eltüntethetők.

Az egyik legnagyobb probléma az, hogy ez a technológia nem csak profi felhasználók számára elérhető, hanem bárki számára hozzáférhető egy egyszerű okostelefonon keresztül. A Google szóvivője, Alex Moriconi elmondta, hogy az AI funkciókat a kreativitás kibontakoztatására tervezték, de elismerte, hogy a felhasználók utasítására olyan tartalmak is létrejöhetnek, amelyek sértőek lehetnek. Moriconi hozzátette, hogy a vállalat világos irányelvekkel és feltételekkel rendelkezik az új funkciók használatára, és folyamatosan dolgoznak a rendszer védőkorlátainak megerősítésén.