Szijjártó Péter őszinte vallomása: "Csak az nem tudott erről, akinek ez lett volna a dolga."

Szijjártó Péter videót publikált a közösségi oldalára, amelyben elárulta, hogyan sikerült győzelmet aratni Győrben, illetve, hogy milyen nehézségekkel szembesült a kormány.

A külügyminiszter elmondta, hogy ez egy történelmi választás volt, ami idén lezajlott Magyarországon, mert egyszerre választottuk meg az önkormányzati körzetünk képviselőjét és a hazánkat messze, Brüsszelben képviselő európai parlamenti képviselőket is.

Forrás: Facebook/ Szijjártó Péter

Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy mindezek mellett az eredmény is különleges volt, ugyanis még soha korábban nem fordult elő olyan, hogy egy hazai politikai közösség 2 milliónál több szavazatot kapjon egy európai parlamenti választáson, ám ez most megtörtént. Ehhez azonban az is kellett, hogy a Győr a Fidesznek adja a voksát a maga 24 ezer szavazatával.

A külügyminiszter azt is elárulta, hogy voltak, akik kerékkötői próbáltak lenni a kormány győzelmének, terjedtek olyan álhírek, amelyek szerint a Fidesz gyárakat akar majd építeni Győr városába.

"Erről igazából csak az nem tudott, akinek ez lett volna a dolga, hogy ezzel foglalkozzon."