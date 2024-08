Nagy bajban a hazai pálinka – Komoly változtatásra kényszerülnek a pálinkafőzők

A Pálinka Nemzeti Tanács elnöke szerint az éghajlatváltozás jelentős kihívásokat hoz a gyümölcstermesztők és pálinkafőzők számára, ami új alapanyagok keresését teszi szükségessé.

Fotó: 123rf.com

Az éghajlatváltozás hatására előbb-utóbb új gyümölcsfajtákból kell pálinkát készíteni, mivel a hagyományos alapanyagok, mint az alma és a málna, nem biztos, hogy túlélhetik a változó klímát. A Pálinka Nemzeti Tanács elnöke az InfoRádióban arról beszélt, hogy a megszokott gyümölcsök helyett például kivi is kerülhet a pálinkafőzés repertoárjába.

A klímaváltozás jelentős hatással van a gyümölcstermesztésre, amely közvetlenül érinti a hazai pálinkakészítést is. Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke az Inforádióban adott interjújában kiemelte, hogy az idei tavaszi és nyári szélsőséges időjárás – mint a váratlan viharok és heves esőzések – komoly károkat okozott a gyümölcsösökben, de ennek ellenére a termés mennyisége még elégséges lesz a pálinkafőzéshez – emlékeztetett a HelloVidék.

Bár az alma, körte és szilva idén jól termett, a minőségük nem minden esetben megfelelő a pálinkakészítéshez. A klímaváltozás hosszú távon komoly kihívásokat jelenthet a gyümölcstermesztők számára. Egyes gyümölcsfajták, mint a málna és a fekete ribizli, veszélyben vannak, míg mások, például a barack, a fagyok miatt szenvednek.

Mihályi László hangsúlyozta, hogy a gyümölcstermesztés rendkívül munkaigényes, és jelenleg nehéz megfelelő kézi munkaerőt találni, miközben az ültetvények megfiatalítása is fontos feladat lenne. A klímaváltozás különösen a bogyós gyümölcsöket veszélyezteti, a málna termesztése például szinte teljesen eltűnhet, a fekete ribizli pedig már most is komoly kihívás elé állítja a termelőket.

A változó éghajlati körülmények miatt a pálinkafőzőknek új gyümölcsfajtákra kell átállniuk, mint például a kivi. Magyarországon már készítenek kivipálinkát is, ami jelzi, hogy a termelők igyekeznek alkalmazkodni az új körülményekhez. A Pálinka Nemzeti Tanács elnöke végül megemlítette, hogy helyi termesztésű gyümölcsökből már Magyarországon is készül kivipálinka.