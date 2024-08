"Kikényszerítsük a hazugsággal megválasztott parlament feloszlatását" – Jakab Péter nyílt levélben szólítja közös munkára Magyar Pétert

Tisztelt Magyar Péter, tisztelt Elnök úr! Bár az elmúlt 14 évet a politikai küzdőtér ellentétes oldalán töltöttük, az Európai Parlamenti választáson a magyarok igen jelentős hányada azt üzente, ezt most tegyük félre, s mindent rendeljünk alá annak a célnak, hogy a történelem szemétdombjára száműzzük a népnyúzó Orbán-rendszert – kezdi bejegyzését Jakab Péter.

Az üzenetet megértettem. Sajnos biztos vagyok benne, hogy a Fidesz is, s ennek megfelelően fognak cselekedni 2026-ig – írja.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A kormánypárt az elmúlt két évben elveszítette szavazóinak harmadát, egymillió embert. A pártot botrányok tépázzák, sorai láthatóan rendezetlenek. Na hagyjuk őket csatasorba rendeződni! Most van itt az esély, hogy társadalmi nyomásgyakorlással, ha kell tömegdemonstrációkkal, blokádokkal, de kikényszerítsük a hazugsággal megválasztott parlament feloszlatását, s az előrehozott választás kiírását

- írja közösségi oldalán Jakab Péter.

Országgyűlési képviselőként benyújtom a parlament elé az ehhez szükséges határozati javaslatot, Öntől pedig azt kérem, biztosítsa a társadalmi, utcai nyomásgyakorlást egészen addig, amíg a Tisztelt Ház meg nem hajol a népakarat előtt, s meg nem szavazza önmaga feloszlását. Az Európai Parlamenti választás előtt láttuk, hogy az Ön hívószavára olyan tömegek mozdulnak meg, mint korábban még soha. És most pont erre van szükség – kéri Jakab Magyar Pétertől.

Tudom, hogy egy új párt elnökeként úgy érzi, még építkezni kell, de ezt fogja tenni a Fidesz is, sokkal több erőforrással. Orbán kétkézzel önti a pénzt határon túlra, már be is jelentette az összes hazai családtámogatási rendszer kiterjesztését, ráadásul ha igazak az Ön – és Hadházy Ákos – értesülései, miszerint a Fidesz a határon túli területekből hét vagy akár kilenc új választókörzetet is szervezhet, be kell látnia, nincs idő várni. Ha a Fideszt hagyjuk felkészülni 2026-ra, minimálisra csökken a győzelem esélye. Most van itt a még alkalmas pillanat, hogy leváltsuk őket. Ne engedjük el – szólítja fel a Tisza Párt vezetőjét Jakab Péter.