Lázár János elmondta, mi az amiben a Tisza Párt kapcsán sokan tévednek

A Tranzit fesztiválon Lázár János beszélt a Magyar Péter-jelenségről, a Tisza Pártról és a politikai helyzet kihívásairól, de élesen kritizálta Vitézy Dávidot, és megosztotta véleményét a jelenlegi politikai állapotokról is.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Lázár János építési és közlekedési miniszter a szombati Tranzit fesztiválon Tihanyban több témát is érintett beszédében, köztük a Magyar Péter-jelenséget és a Tisza Párt jövőbeli kilátásait. A miniszter hangsúlyozta, hogy a politika egyre inkább élmények versenyévé válik, és a választások kimenetele gyakran a pillanatnyi élményektől függ. Magyar Péter népszerűségét illetően Lázár kiemelte, hogy a 2026-os választások sikere azon múlik, mennyire tudják feldolgozni ezt a jelenséget.

Az ellenfelet, kivívót nem szabad alábecsülni, akármilyen is az. Sebességváltásra és több energiára van most szükség, nem csak terméket, hanem élményeket is árulnak a politikusok