Rossz hír érkezett a magyar almáról

Idén minden eddiginél korábban kezdődhet a szüret a hazai almaültetvényeken, de az átlagosnál gyengébb termés várható. A szélsőséges időjárási körülmények miatt Magyarországon és az EU-ban is alacsonyabb almahozamra számítanak, ami a piaci árak emelkedéséhez vezethet.

Fotó: 123rf.com

Az idei évben korábban kezdődhet a szüret a magyarországi almaültetvényeken, különösen a legnagyobb termesztőkörzetnek számító Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol néhány feldolgozóüzem már el is indította a léalma felvásárlását – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) kedden.

A szakmai szervezetek előrejelzései szerint az idei almahozam gyengébb lesz az átlagosnál, és nem fedezi majd a belföldi étkezési és ipari igényeket. Az idei évben várhatóan 150 ezer tonnával kevesebb alma kerül betakarításra a hazai ültetvényeken, mint tavaly. Az étkezési minőségű alma mennyisége 90-100 ezer tonnára tehető, míg az ipari célú alma 220-240 ezer tonna között mozoghat, holott a hazai étkezési alma piaca 110 ezer tonnás, a feldolgozóipari kapacitás pedig 400 ezer tonnát is elérhet.

A szárazság és hőség következtében a gyümölcsök mérete kisebb az átlagosnál, ami különösen a kisebb gyümölcsű fajták esetében lehet problémás.

A betakarított alma mennyiségét a szüret alatti időjárás még jelentősen befolyásolhatja. A legjobb esetben a termés meghaladhatja a 350 ezer tonnát, de kedvezőtlen időjárás esetén a termésmennyiség 300 ezer tonna alatt is maradhat.

Az idei év jelentős terméskiesést hozott a gazdálkodóknak, mivel szinte mindenféle időjárási kárral szembesülniük kellett. A szélsőséges csapadékeloszlás, a korán beköszöntő tavasz, majd a hirtelen lehűlés és a hosszú nyári kánikula egyaránt gondot okoztak.

Magyarországon 20 564 hektáron folyik almatermelés. Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Zala vármegyékben is termelnek almát az országban, a legfontosabb termesztőkörzetünk azonban továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, ahol összesen 15 136 hektár almaültetvény található – közölte a HelloVidék.

A léalma jelenlegi nettó felvásárlási ára kilogrammonként 75-80 forint, ami majdnem kétszerese a tavalyi árnak. Az étkezési alma termelői ára is várhatóan 25-35 százalékkal emelkedhet.

Az EU-ban is gyengébb termésre számítanak az átlagosnál: 11,5 millió tonna helyett mindössze 10,2 millió tonna várható. Az EU almatermésének közel harmadát adó Lengyelországban is jelentős visszaesés várható, akár másfél millió tonnával is kevesebb termés lehet (3,2 millió tonna a 4,5 millió tonna helyett), ami valószínűleg a felvásárlási árak növekedéséhez vezet majd.

Magyarországon továbbra is az Idared a leggyakrabban termesztett almafajta. A fajtaválaszték azonban igen széles: a Jonagold, Gala, Golden Delicious és Red Delicious fajták is népszerűek. Az új fajták termesztése új technológiákat és új területeket igényel, és sok régi ültetvény felújításra szorul.

Az elemzés szerint az új európai uniós pályázatok ösztönözhetik a szükséges beruházások megvalósítását. A KAP Stratégiai Terv keretében meghirdetett kertészeti ültetvénytelepítési pályázat több mint 25 milliárd forint támogatást nyújt az ágazatnak, míg a hűtőházak, üvegházak, fólia borítású növényházak és burgonyatárolók létesítésére további 50 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre.