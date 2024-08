A BME után ennek az egyetemnek a gólyatáborában is elszabadult a pokol

A BME VIK gólyatábora után most a Pécsi Tudományegyetem kapcsán is megalázó bánásmódról számoltak be a résztvevő diákok.

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának épülete a Rákóczi úton 2023. szeptember 20-án – Fotó: MTI/Ruprech Judit

A BME VIK gólyatáborában, amely korábban az óvszerek betiltásával szerzett hírnevet, rendkívül megalázó módon bántak az elsőéves hallgatókkal – derült ki több diák beszámolójából. Azonban nem csak a BME hallgatóinak kellett szembesülniük túlkapásokkal.

A Pécsi Tudományegyetem leendő szülésznői, mentőtisztjei és gyógypedagógusai is hasonlóan durva bánásmódról számoltak be. A gólyatáborban részt vevő lányokat cumisüvegből itatták, és az eseményről készült videót is közzétették.

Az Eduline beszámolója szerint a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán is hasonlóan kemény beavatás várt a gólyákra. Az idei tábor tájékoztatójában, miután ismertették a résztvevőkkel, hogy mit érdemes magukkal hozniuk, az alábbi csapatkiáltás szerepelt:

Mi vagyunk a Mambák A Hosszú Faszú Mambák Gyilkos méreg lövell Pinád fekete gecivel tölti fel.

A portál megjegyzi, hogy ez különösen ellentmondásos, mivel a szervezők korábban külön felhívták a figyelmet arra, hogy tilos a résztvevőknek egymást megalázni vagy becsmérelni. Egy elsőéves diák elmondta az Eduline-nak, hogy a csapatkiáltást egy nyilvános pécsi strandon is ki kellett ordítaniuk, ahol kisgyerekes családok is jelen voltak, és több szülő felháborodott a látottakon.

Az egyik beszámoló szerint az egyik este a szervezők betértek a lányok szobájába, ahol az éppen lefekvéshez készülődő vagy alvásból felriadó lányoknak cumisüvegből kellett alkoholt fogyasztaniuk. Az erről készült videót később megosztották a tábor közösségi csoportjában.

„Az ilyen rituálék más életszakaszokban is előfordulnak, mint például iskolai ballagások vagy szalagavatók, amelyek célja a korábbi életszakasz lezárása. Azonban sajnos gyakran arról értesülünk, hogy ezek a beavatási szertartások nem az újrakezdésről vagy az ismerkedésről szólnak, hanem a »kezdők« megalázásáról és a hierarchia megszilárdításáról”

– mondta el Rácz Dominika, a Hintalovon Alapítvány jogásza. Szerinte az ilyen bánásmód többféle jogsérelmet is megvalósíthat, mivel a diákok kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek.

A Pécsi Tudományegyetem az esettel kapcsolatban azt közölte, hogy a gólyatáborral kapcsolatban nem érkezett hivatalos panasz sem az egyetemhez, sem a Hallgatói Önkormányzathoz. Az egyetem vezetése ugyanakkor elhatárolódott az idézett csapatkiáltástól, és hozzátették, hogy a Hallgatói Önkormányzat a tábor idejére kibérelte a strandot, és a helyszínre külső személyeket nem engedtek be.