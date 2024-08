Forrnak az indulatok a kirúgott gimnáziumi igazgató miatt – Tüntetők szólították fel Pintér Sándort

A budapesti Madách Imre Gimnázium elbocsátott igazgatója, Mészáros Csaba mellett tüntettek a gimnázium volt és jelenlegi diákjai, valamint tanárai szerda este Budapesten.

Fotó: Wikipedia

A gimnázium előtt tartott tüntetésen felszólaló diákok és tanárok beszédeikben nonszensznek nevezték, hogy 2024-ben a kormányzat nem az okos eszközök intelligens használatára akarja nevelni a diákokat, hanem be akarja azokat tiltani. A felszólalók emlékeztettek arra is, hogy a Madách Imre Gimnázium az ország egyik legmagasabb színvonalú – tavaly az országos felmérésekben kilencedik helyen álló – közoktatási intézménye. Az igazgató – aki több mint 20 éve vezeti az intézményt – érdemeként említették: amellett, hogy nagyon magas színvonalúvá tette az intézményt, jó közösséget is teremtett.

A tüntetők felszólították Pintér Sándor belügyminisztert, vonja vissza a Mészáros Csaba elbocsátásáról szóló döntést. A szervezők meghívták a Madách Imre Gimnáziumért és a magyar oktatás jövőjéért aggódókat a hétfőn, a Belügyminisztérium előtt tartandó tüntetésre.

A Belügyminisztérium szerdán közölte, hogy azonnali hatállyal felmentette a Madách Imre Gimnázium igazgatóját. A döntést azzal indokolták, hogy "egy jogszabályt be nem tartó, azzal nyíltan szembehelyezkedő vezető nem irányíthat állami intézményt".

Az intézmény Facebook-oldalán a tantestület közzétette nyilatkozatát is: