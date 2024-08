Új áruházat nyitott a JYSK – Komoly akciókkal és újdonságokkal várják a vásárlókat

A JYSK tovább folytatja magyarországi terjeszkedését: augusztus 28-án megnyitotta 99. üzletét Budapesten, a Váci úti TESCO-ban. Az új áruházak kialakításánál a fenntarthatóság és az energiahatékonyság áll a középpontban, a vállalat pedig további bővítéseket tervez 2024 végéig.

Jysk üzlet Hollandiában – Fotó: Wikipedia

A JYSK üzletlánc folytatja magyarországi terjeszkedését: a 2023/2024-es pénzügyi évben már négy új áruházat nyitott meg hazánkban, többek között Szarvason, Kispesten, Bicskén és Várpalotán. Most pedig újabb mérföldkőhöz érkezett a vállalat, augusztus 28-án Budapesten, a Váci úti TESCO-ban nyitotta meg Magyarország 99. JYSK áruházát.

A vállalat nem csak új üzletek nyitására összpontosít, hanem a meglévő egységek modernizálására is. A JYSK globális szinten több mint 3300 üzletet tervez átalakítani 2024 végéig a legújabb fenntarthatósági és hatékonysági elvek alapján.

2024 végéig még további két áruház nyitását tervezzük, ezzel még inkább lefedve az egész országot JYSK üzletekkel. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy mind a fővárosban, mind pedig vidéken elérhető közelségben legyünk a vásárlóink számára. Éppen ezért a terjeszkedés és üzletnyitások során igyekszünk mindig szem előtt tartani, hogy melyek azok a területek, ahol hiánypótló lehet egy új JYSK áruház megnyitása

– mondta Szimeiszter Sándor, a JYSK Magyarországért, Ausztriáért és Görögországért felelős country directora, amit a Pénzcentrum idézett.

Az új áruházak tervezésénél a JYSK kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra és az energiahatékonyságra. Az úgynevezett 3.0-ás koncepció része többek között egy szakaszosan, három ütemben bekapcsolható világítási rendszer, amelynek köszönhetően az áruházak világításának energiafogyasztása legalább 25 százalékkal csökkenhet. Ezenkívül LED izzókra történő átállás és mozgásérzékelők telepítése is segíti az energiahatékonyságot.

Az új koncepcióval összhangban az üzletek belső kialakítása és berendezése is megújul. A Váci úti, közel ezer négyzetméteres új áruházban például három bemutató-szoba áll a vásárlók rendelkezésére, hogy megkönnyítse a bútorok közötti választást, valamint egy külön matrac-stúdió is várja az érdeklődőket, ahol szakértői tanácsokat is kaphatnak. Az új üzletben a dekorációs és kiegészítő termékek is nagyobb hangsúlyt kapnak, melyek szezonálisan frissülnek.