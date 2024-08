Kalauz nélküli járatokat indít a MÁV – Ezeket a vonalakat érinti

Újítást vezet be a MÁV, először két hónapos tesztüzem során értékelik, hogyan működik a kalauz nélküli vasútközlekedés.

Fotó: Wikipedia

Pilisvörösvár és Rákos között május 31-ig jártak kalauz nélkül a vonatok, ez szeptember 2-től visszaáll a vonalon, és szintén szeptember 2-től nem lesz kalauz a Rába InterRégió vonatokon sem – írja a Vezess.

Ugyanezen a napon szintén megszűnik a kalauzi szolgálat a Budapest és Esztergom közötti vonalakon, valamint a Budapest–Győr vasútvonal egyes szakaszain, különösen a reggeli csúcsidőszakban Bicske és Budapest–Kelenföld között. Emellett bizonyos járatok a Déli pályaudvar és Komárom között is kalauz nélkül közlekednek majd.

A változások további szakaszokat is érintenek: szeptember 30-tól már nem lesz kalauz a Budapest és Székesfehérvár közötti járatokon, valamint a Déli pályaudvarról Százhalombattára és Pusztaszabolcsra induló vonatokon sem. Október 14-től pedig a Nyugati pályaudvar és Monor közötti vonalakon, egyes hétköznapi ceglédi és hétvégi szolnoki járatokon, valamint a Keleti és Gödöllő közötti vonatokon is eltűnnek a kalauzok.

A MÁV arra figyelmeztet, hogy továbbra is érvényes menetjegy vagy bérlet szükséges az utazáshoz. Szúrópróbaszerű jegyellenőrzések lesznek, és amennyiben az utas nem tudja bemutatni a szükséges dokumentumokat – beleértve a kedvezményes díjtermékek használatához szükséges igazolványokat is –, a jegyellenőr nemcsak a menetdíjat, hanem egy emelt összegű pótdíjat is kiszabhat.

A kalauzok hiányában a mozdonyvezetők felelősségi köre is kibővül. Nemcsak a szokásos feladataikat kell ellátniuk, hanem szükség esetén élőszavas utastájékoztatást is kell nyújtaniuk a motorvonatok hangosbemondóin keresztül, különösen, ha valamilyen rendkívüli helyzet vagy forgalmi ok miatt nincs mód automatikus tájékoztatásra. Ezenkívül indulás előtt a visszapillantó tükrök és kamerarendszerek segítségével is biztosítják az utasok biztonságos fel- és leszállását.

A fogyatékossággal élő vagy mozgásukban korlátozott utasok esetében a mozdonyvezetők kezelik a kerekesszék-emelő berendezéseket, továbbá felügyelik az ajtók működését és az utastér állapotát, beleértve az olyan komforttényezők ellenőrzését is, mint például a beltéri hőmérséklet.