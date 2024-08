Durva bírság és börtön is járhat, ha ilyen hibát vét valaki – Figyelmeztet a NAV

A veszélyeztetett növény- és állatfajok – például kagyló, tengeri csillag, szőrme – vagy az ezekből készült termékek engedély nélküli behozatala jogellenes, természetvédelmi bírság kiszabását és akár három évig terjedő szabadságvesztést eredményezhet – tájékoztatta az MTI-t a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vámszakmai és nemzetközi elnökhelyettese.

Fotó: 123rf.com

Bakai Kristóf dandártábornok kiemelte, hogy idén az első fél évben a NAV 48 esetben akadályozta meg ilyen termékek behozatalát. A pénzügyőrök vámellenőrzéskor szűrtek ki többek között kockás pitonból készült táskát, aligátorpreparátumot, óriáskagylókat és orchideatartalmú gyógyhatású készítményeket is.

A veszélyeztetett állat- és növényfajok szállítására vonatkozó szigorú szabályok nemcsak utazáskor, hanem online rendelésnél is érvényesek – hangsúlyozta Bakai Kristóf. A NAV Repülőtéri Igazgatóságának munkatársai például egy harmadik országból érkező küldeményben több mint ezer doboz olyan táplálékkiegészítőt találtak, amely egy orchideafaj származékát is tartalmazta. Az ügyben a NAV természetkárosítás bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett.

A veszélyeztetett állat- és növényfajok szállítását a Washingtoni Egyezmény (CITES) szigorú szabályokhoz köti – magyarázta az elnökhelyettes. Többezer állat- és növényfaj élő és élettelen egyedei, részei, illetve az ezekből készült termékek, vadásztrófeák és a preparátumok behozatala és kivitele tilos, vagy engedélyhez kötött. A CITES által szabályozott termékkört csak Magyarország e célra kijelölt, állat- és növényegészségügyi határállomással rendelkező határátkelőhelyein lehet szabályszerűen kivinni és behozni – tette hozzá.

Arra is kitért, hogy a veszélyeztetett, vadon élő állat- és növényfajok mellett a gyógyszerek, önvédelmi, sport- és vadászfegyverek, alkohol- és dohánytermékek behozatala és kivitele, továbbá a kedvtelésből tartott állatok utaztatása is korlátozáshoz, engedélyhez kötött. Ezek a korlátozások EU-n belüli utazás esetén is érvényesek.

Ha valaki bizonytalan abban, hogy az adott áru utaztatása engedélyköteles-e, vagy korlátozás alá esik, hívja a NAV Infóvonalát a 1819-es számon. Az utazási szabályokkal kapcsolatos bővebb információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes oldalán is megtalálhatók.