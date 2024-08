Bejelentette a kormány a számokat – Ennyi lehet a nyugdíjemelés 2025-ben

A kormány hivatalosan is bejelentette a 2025-ös évre vonatkozó inflációs előrejelzését, amely alapján a nyugdíjasok előre láthatják, milyen mértékű nyugdíjemelésre számíthatnak.

Fotó: Pixabay

A kormány először tett közzé hivatalos inflációs előrejelzést 2025-re, ami alapján a nyugdíjasok megbecsülhetik a várható nyugdíjemelés mértékét. Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtökön az Inforádióban nyilatkozott, hogy az idei évre 3,7%-os, jövőre pedig 3,2%-os átlagos inflációval számolnak. Ez mérsékeltebb inflációs előrejelzést jelent a tavaszi konvergenciaprogramhoz képest, ahol még 4,2%-os inflációt prognosztizáltak 2024-re, és 3,6%-ot 2025-re.

Ez a frissített előrejelzés azt jelenti, hogy a kormány az idei inflációs várakozást 0,5 százalékponttal, a 2025-ös várakozást pedig 0,4 százalékponttal csökkentette. Az elemzői felmérésekhez képest, amelyeket a Portfolio tett közzé, a kormány alacsonyabb inflációval számol: az elemzők 2024-re 4%-os, 2025-re pedig 3,9%-os inflációt jeleztek előre.

A kormány novemberben nyújtja be a 2025-ös költségvetést, amelyben a legújabb makrogazdasági előrejelzések is szerepelnek majd, beleértve a GDP-növekedés és az infláció becslését is. Bár a jelenlegi előrejelzés 3,2%-os inflációt jelez 2025-re, ez a szám még változhat.

Amennyiben a kormány a 2025-ös költségvetésben ténylegesen 3,2%-os inflációval kalkulál, akkor a nyugdíjak is ennek megfelelően emelkednek januárban. Az öregségi nyugdíj átlaga 2024 januárjában 231 ezer forint volt, így 3,2%-os emelés esetén 2025-ben az átlagnyugdíj havi 7400 forinttal növekedne, elérve a 238 400 forintot. Ez éves szinten összesen 89 ezer forintnyi plusz nyugdíj juttatást jelentene az átlagnyugdíjas számára.

A költségvetés jelenleg 6010 milliárd forintot tervez nyugellátásra, és ha ez 3,2%-kal növekszik, az 190 milliárd forintos többletkiadást jelent a költségvetés számára.

Azonban a nyugdíjak vásárlóereje tovább csökkenhet, mivel a kormány tavaszi előrejelzése szerint a dolgozók béremelkedése 2025-ben 7,6%-os lesz. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjak a bérekhez képest továbbra is lemaradnak, ami a nyugdíjasok relatív elszegényedéséhez vezethet. Ezt támasztja alá Farkas András nyugdíjszakértő is, aki szerint a nyugdíjemelés nem garantálja a nyugdíjak reálértékének megőrzését. Elemzésében kiemelte, hogy a nyugdíjasok relatív elszegényedése minden olyan évben elkerülhetetlen, amikor az országos nettó átlagkereset növekedése nagyobb, mint az inflációé – írja a Portfolio.