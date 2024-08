Gyurcsány Ferencnek elszabadult a fantáziája: „alig vártad, hogy lehúzzam a sliccem”

Gyurcsány Ferenc Facebook-oldalán egy szexuális zaklatásról ír. A Demokratikus Koalíció elnöke egy elképzelt párbeszédet jelenít meg, melyben egy bolti kisfőnök és a beosztottja beszélgetnek.

Gyurcsány Ferenc egy szexuális zaklatásról írj Facebook-oldalán/Fotó: MTI/Purger Tamás

„- Most tényleg! Mit kell ezen fennakadni? Jól van na. Megfogtam a fenekedet.… Ne csináld Brigi! Azt hittem, hogy akarod. És szerintem akarod… Minden nő azt akarja. Csak szépelegtek itt és alig várjátok, hogy valaki megfogja a s…-teket.

- Hogy te mekkora barom vagy! Tényleg! Mutogatni kellene az ilyen állatokat, mint te vagy. És most már csak azért is bejelentést teszek. Rohadj meg!

- Nehogy megpróbáld, mert szétverem a fejedet!... Mit játszod meg nekem itt a szűzlányt? Alig vártad, hogy lehúzzam a sliccem.

- Tévedtem. Te nem barom vagy, hanem egy szerencsétlen vadbarom. Ki kíváncsi a te aszott valamidre?...

- Így is lehet. Így is. Na, akkor sajnos nincs elég diákmunkás, túlórázni kell. A következő két hétvégén dolgozol. Majd lecsúsztatod októberben. Hogy az iskolakezdés előtt még el akartál menni a lányoddal egy hosszú hétvégére? Rendes tőled, jó anya vagy. De sajnos nem megy. Majd az őszi szünetben. Ja! És tiéd az egyes pénztár holnaptól. Hogy az a legnehezebb? Ez igaz. Dehát azt is csinálni kell valakinek.”