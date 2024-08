Kiderült, meddig izzaszt még minket a brutális meleg – Eddig hosszabbították meg a hőségriasztást

Még mindig nem enged szorításából a nagy meleg. Szeptember 5-én éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást. A lehűlés folyamatosan csak tolódik vagy teljesen eltűnik az előrejelzésekből.

Brutális hőséggel indított szombaton a hétvége. A tikkasztó meleget igazából már csak a vízparton lehet kibírni. Nem enged fojtásából az augusztusi meleg még az utolsó napon sem. Zivatar legfeljebb a hegyvidéki területeken alakulhat ki a délutáni órákban. A nappali csúcshőmérséklet 35-36 fok körül alakul – írja a met.hu.

A brutális meleg még velünk marad egy darabig/Fotó: 123rf.com

A kánikula, továbbá az aszály vége egyelőre nem látható. Az előrejelzésekben most még fel-feltűnő hidegfrontok útja, erőssége pár nap után annyira megváltozik, hogy Magyarországot mégsem, vagy csak jóval gyengébb formában érintik. A lehűlés-, és a növekvő csapadékesély is folyamatosan eltolódik, vagy teljesen el is tűnik az előrejelzésekből.

A legfrissebb 50 valószínűségi előrejelzés közül a jövő hét végére csak 1-2 mutat lehűlést, illetve nagyobb, kiterjedtebb csapadékot. Markáns lehűlés, vagy országos, áztató eső azonban későbbre sem rajzolódik ki egyértelműen.

Szeptemberben is folytatódik a forró kánikula, emiatt a jelenleg is érvényben lévő másodfokú hőségriasztást szeptember 5. (csütörtök) éjfélig hosszabbítják meg az ország egész területén, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, melyben azt is kiemelik, hogy utoljára 2015-ben fordult elő, hogy szeptemberben is kitartott a nyári hőség.

A brutális hőségben tehát továbbra is érdemes betartani a megfelelő óvintézkedéseket. Több víz és ásványi anyag szükséges; mindig legyen náluk folyadék. Cukros, szénsavas italok helyett vizet igyanak. Válasszunk könnyű, világos ruhákat. Szeptemberben fokozódik a forgalom, az autósok, figyeljenek a melegre és a gyalogosokra, különösen az iskolák környékén. Szellőztessünk gyakran, húzzunk könnyű, természetes anyagból készült ruhákat, és ha tehetjük, tartózkodjunk légkondicionált helyiségekben. Fogyasszunk könnyű, hideg ételeket, sok zöldséget és gyümölcsöt. Kerüljük a nehéz, zsíros ételeket, amelyek fokozzák a hőérzetet. A déli órákban kerüljük a tűző napot, használjunk naptejet és fejfedőt.

A nagy melegben csökkentsük a fizikai aktivitást, és inkább a hűvösebb órákban mozogjunk. Ha bármilyen krónikus betegségben szenvedünk, konzultáljunk kezelőorvosunkkal a hőséggel kapcsolatos teendőkről. Ne hagyjunk senkit, különösen az időseket, gyermekeket és háziállatokat a tűző napon.

Ha a következő tüneteket tapasztaljuk, azonnal forduljunk orvoshoz: szédülés, fejfájás, hányinger, hányás, magas láz, bőrkiütés.