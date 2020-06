A massachusettsi Bostonban és a virginiai Richmondban megrongálták Kolumbusz Kristóf szobrait is.

Boston városában szerdára virradóra levágták a Kolumbusz-szobor fejét, a virginiai fővárosban, Richmondban pedig el is mozdították a szobrot.

A portugál, majd a spanyol korona szolgálatában álló genovai utazót, aki 1492-ben felfedezte Amerikát, az Egyesült Államok egyes vidékein ma az amerikai őslakos indiánok lemészárlásának jelképeként tartják számon.

Ezért több tucatnyi amerikai városban a Kolumbusz-napot – amely 1937 óta szövetségi ünnep – át is keresztelték az őslakos népek emléknapjává, és nem ünneplik Kolumbuszt. Bostonban azonban ez nem így volt eddig, sőt, az egykori felfedezőről parkot is elneveztek a város szívében. A május 25-én, erőszakos rendőri fellépés következtében Minneapolisban meghalt George Floyd tragédiája óta kirobbant tüntetéssorozaton azonban több olyan szobrot és emlékművet is megrongáltak vagy elmozdítottak, amely az amerikai polgárháború (1861-1865) déli államai, az úgynevezett konföderáció személyiségeinek, elsősorban katonai vezetőinek állított emléket. A konföderációs államokat és a polgárháború konföderációs parancsnokait ugyanis sokan a rabszolgasággal azonosítják.

Martin Walsh, Boston demokrata párti polgármestere szerdán bejelentette: a megrongált szobrot elszállítják, sorsáról később döntenek majd.

A richmondi Kolumbusz-szobrot nemcsak elmozdították, hanem el is hurcolták egy közeli tó partjára. Ralph Northam, Virginia szintén demokrata párti kormányzója a szobordöntésre nem reagált, de ő a múlt héten már elrendelte Robert Lee lovas szobrának eltávolítását. Robert Lee a polgárháború déli csapatainak főparancsnoka volt, s bár dokumentumokkal bizonyíthatóan ellenezte a rabszolgaságot, mégis sokan a déli rabszolgatartó rendszer megtestesítőjét látják benne.

(MTI)