Gyász: elhunyt a világhírű színész és rendező

Kilencvennyolc éves korában, hétfő éjjel Beverly Hills-i otthonában meghalt Carl Reiner, tudta meg a TMZ. Reiner Hollywood egyik legsokoldalúbb alkotója volt: producerként, rendezőként, színészként, forgatókönyvíróként, sőt, zenészként is sikeres volt. Megszámlálhatatlanul sok díja között kilenc Emmy és egy Grammy is szerepel, és több mint négyszáz filmen dolgozott.

Reiner New York Bronx negyedében született 1922-ben, osztrák és román zsidó emigránsok gyermekeként. Tizenhat évesen, miközben varrógépek javításával keresett pénzt, elvégzett egy drámatanfolyamot, és ezzel meg is találta életre szóló hivatását. Első mozgóképes szerepe 1948-ban találta meg a The Fashion Story című tévésorozatban, egy évvel később a Broadwayen is bemutatkozott, két szerepe közül az egyik hatalmas siker, a másik azonnali bukás volt, viszont ez utóbbi hozta meg neki a szintlépést: a darab producer-író-rendezője, Max Liebman protezsálta be aztán a Your Show of Shows című revü/varieté-sorozatba, ahol hamar állandó szereplővé vált, Emmyre is jelölték alakításaiért, nem sokkal később pedig a show komédia-jeleneteinek írói közé is bekerült.

Reiner komikusi vénája később sem kopott, a legtöbb ilyen produkciban íróként és színészként is brillírozott, Mel Brooksszal közös munkái, és a Dick Van Dyke Show-beli szereplése talán a legismertebb. Rendezőként több Steve Martin-vígjátékot jegyez, így A pacák, az Agyban nagy és a Halott férfi nem hord zakót is az ő keze alól került ki, ezekben általában színészként is feltűnt, ahogy egyébként tévé- és mozifilmek tucatjaiban is az 50-es évektől szinte haláláig: tavaly is volt még filmszerepe, de egy még előkészítés alatt álló westernben is játszott volna még. Feltűnt a Két pasi meg egy kicsiben, a Dr. House-ban, és két Ocean’s-filmben is. Három gyereke közül a legidősebb, Rob Reiner gyakorlatilag egy az egyben apja lábnyomaiban lépdel: producerkedik, rendez, színészkedik, ír, komponál, de legfiatalabb, Lucas Reiner is írt és rendezett pár kisebb címet.

