A népszerű zenész nem járult hozzá, hogy Trump használja a dalait

Neil Young nem járult hozzá, hogy Donald Trump kampányeseményeken használja dalait. A kanadai rocksztár a Twitteren emelt szót a hétvégén az ellen, hogy az amerikai elnök legutóbbi, a Rushmore-hegyi emlékműnél tartott függetlenségnapi beszédekor több dalát is lejátszották.

Young a közösségimédia-oldalon kifejtette, részéről nincs rendben a dalválasztás. A zenész bejegyzésében linkelt egy videót, amelyen Rockin' in the Free World című dala hallható, egy másik, a Dél-Dakota állambeli rendezvényről készült videón pedig éppen Neil Young Like a Hurricane című dalát játsszák le.

A zenész – posztja szerint – szolidaritást vállal a dakota sziúkkal. Az őslakosok a Rushmore-hegyi nemzeti emlékmű körüli Fekete-hegyeket szentként tisztelik, ezért ellenezték Trump látogatását. Az elnök a hatalmas hegybe vésett négy egykori elnöki arckép előtt több ezernyi követőjének tartott függetlenségnapi beszédet. A sziúk maguknak követelik a területet, és azzal vádolják a kormányt, hogy nem tartotta be azt az 1868-as egyezséget, amely törzsi területté nyilvánítja a hegyeket.

A Kaliforniában élő, amerikai állampolgársággal is rendelkező Neil Young meggyőződéses demokrata. Már 2016-ban is panaszkodott arra, hogy Trump a választási viták során Young-dalokat használt.

Más zenészek is újra és újra panaszkodnak arra, hogy politikusok kampányfellépések során jogtalanul felhasználják dalaikat. Kritizálta emiatt Trumpot már Elton John, Ozzy Osbourne, Adele és a 2017-ben elhunyt Tom Petty családja is.

(MTI)