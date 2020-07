Koronavírusos Jair Bolsonaro

A brazil elnök kedden jelentette be, hogy koronavírus-tesztjének eredménye pozitív lett.

Újra letesztelték Jair Bolsonaro brazil elnököt, miután helyi sajtójelentések szerint a Covid-19 betegséghez hasonló tünetei voltak. Bolsonaro a brazíliavárosi elnöki palota előtt gyülekező híveinek arról számolt be, hogy kórházi kivizsgáláson volt, ahol koronavírustesztet is végeztek nála, amelynek eredménye pozitív lett.

A brazil elnök kedden újságírók előtt jelentette be, hogy megfertőződött. Helyi hírlapok arról számoltak be korábban, hogy az elnök belázasodott, és a fertőzésre jellemző más tüneteket is produkált. A helyzet iróniája, hogy Bolsonaro a kezdetektől megkérdőjelezte az új koronavírus okozta járvány súlyosságát, „kisebb influenzának” nevezte a betegséget. Emlékezetes kijelentése volt az is, hogy a gazdasági válság miatt többen halnak majd meg, mint a járványban

Cikk- és címlapkép: AFP

(theguardian.com, index.hu)