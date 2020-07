Trump: nem lesz republikánus elnökjelölt-állító konvenció a floridai Jacksonville-ben

Nem lesz republikánus elnökjelölt-állító konvenció a floridai Jacksonville-ben – jelentette be csütörtökön Donald Trump amerikai elnök.

Az elnök szerint a koronavírus-járvány miatt

egyszerűen nem alkalmas az idő a nagy, sok embert vendégül látó

floridai gyűlés megtartására. Trump ezen a rendezvényen mondta volna el az elnökjelöltséget elfogadó beszédét.

A republikánus konvenció másik rendezvényét azonban az előzetes terveknek megfelelően megtartják az észak-karolinai Charlotte városában.

A párt rendezvényét eredetileg is Charlotte-ban tartották volna, de az Országos Republikánus Bizottság (RNC, a párt vezető szerve) elnöke, Ronna McDaniel nem tudott megállapodni az állam demokrata párti kormányzójával, Roy Cooperral a járvány miatt szükséges óvintézkedésekről. A kormányzó nem csak a megfelelő óvintézkedéseket követelte meg, amelyekkel a republikánus politikusok is egyetértettek, hanem erőteljesen korlátozni akarta a meghívottak számát is. Júniusban született meg a döntés, hogy két helyszínen tartják a konvenciót: Charlotte-ban az egyes pártrendezvényeket és tanácskozásokat, Jacksonville-ben pedig Trump ünnepi beszédét.

Egyes dolgokat most másként szervezünk, videokonferenciákkal és virtuális rendezvényekkel, és szerintem ez tényleg jó lesz, jól fog sikerülni

- mondta Trump csütörtökön. De leszögezte azt is, hogy az elnökjelöltséget elfogadó beszédét megtartja, csak "más formában". Nem fejtette ki azonban, hogy mire gondol.

"Sajnos semmi nem lesz olyan, mint a legutóbbi konvenciónkon volt, de nem akarunk kockáztatni" – fogalmazott. Hozzáfűzte, hogy "ma ez egy más világ és még jó ideig ilyen is lesz".

A konvenciót augusztus 24. és 27. között tartják.

Az amerikai elnök bejelentése előtt nem sokkal adta ki a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház az adatokat arról, hogy a koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma az Egyesült Államokban meghaladta a négymilliót.

(MTI)

