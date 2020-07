Kiállt az Index mellett az egyik legnagyobb lengyel napilap is – magyarul üzentek

Magyar nyelven, címlapon.

Csodáljuk bátor kiállásotokat – olvasható a Gazeta Wyborcza hétfői számának első oldalán.

A címlapon elhelyezett, magyarul és lengyelül is olvasható üzenetben bátorítja az Index.hu távozó újságíróit a legnagyobb lengyel független napilap, a Gazeta Wyborcza.

Az üzenetet, amellyel a lengyel szerkesztőség együttérzését fejezi ki a magyaroknak, alább olvasható:

KEDVES MAGYAR BARÁTAINK! Mélységesen felháborít bennünket az a brutális támadás, amit a hatalom indított az index.hu ellen. Veletek vagyunk ebben a nehéz pillanatban, és csodáljuk bátor kiállásotokat. Az autoriter hatalom itt Lengyelországban is fenyegeti a szólásszabadságot. Mint már annyiszor a történelem folyamán, újra szükségünk van a lengyel-magyar szolidaritásra a szabadság és demokrácia védelmében. Tartsunk össze! A Gazeta Wyborcza szerkesztősége”.

A hétfői lapszámban megjelent üzenet mellett a Gazeta a teljes Index-ügyről is beszámol.

Az 1989-ben alapított Gazeta Wyborcza példányszáma a kétezres évek elején megközelítette a 700 ezret is. Ma már kevesebben olvassák, de továbbra is az egyik vezető politikai lapnak számít Lengyelországban. Alapítói között megtalálható az Oscar-díjas lengyel filmrendező, Andrzej Wajda is.

Az Index újságírói a napokban tömegesen adták be felmondásukat, miután a lapot tulajdonló Magyar Fejlődésért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Bodolai László kirúgta Dull Szabolcs főszerkesztőt. Bodolai az Index munkatársaihoz eljuttatott tájékoztató levelében azt írta, hogy „az Index politikai függetlensége nem volt és most sincs veszélyben, jelenleg egy belső aggódás által generált bizonytalanság gazdasági hatása a legnagyobb veszély, ami a lapra leselkedik.”

Forrás: HVG

Kép: Gazeta Wyborcza