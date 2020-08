Szexrabszolgát vakart venni egy pedofil

A dark weben a pedofil egy beépített rendőrrel kezdett beszélgetni.

Bűnösnek mondta ki az aucklandi kerületi bíróság azt a meg nem nevezett új-zélandi férfit, akit pedofíliával vádoltak meg.

A férfit azért állították elő, mert

2015-ben a dark weben próbált meg magának kiskorú szexrabszolgát venni. A nyilvánosságra hozott anyagokból kiderült, hogy 15 ezer dollárért akart megvásárolni egy hét év alatti gyermeket, hogy szexrabszolgaként tartsa.

A dark weben Kiwipedo néven futó férfi egy beépített rendőrrel kezdett beszélgetni az internet sötétebbik részén,

azt javasolta neki, hogy raboljanak el egy gyereket, és tartsák a pincében, ahogy Fritzl tette.

Ezzel Josef Fritzlre, az amstetteni rémre utalt, aki 24 éven át tartotta fogva pincéjében saját lányát, miközben vérfertőző kapcsolatukból hét gyerek született. Azt is elmondta a beépített embernek, hogy 15 ezer dollárt is hajlandó lenne fizetni, ha valaki szerezne neki egy hét év alatti gyermeket. A rendőr megkérdezte a férfitól, hogy egy ázsiai gyerek is megfelelne-e neki, mivel valószínűleg feltűnő lenne a szomszédok számára egy új-zélandi férfi egy ázsiai gyerekkel.

Azt válaszolta, hogy erre a megoldást pincének hívják, ismét utalva arra, hogy nagy valószínűséggel a ház alatt bezárva tartotta volna a gyermeket.

Egy másik beépített rendőrrel azt is megbeszélték, hogy egy motelben találkoznak majd, ahová egy gyereket is magukkal visznek, illetve pendrive-on cserélnek majd kiskorúakról készített pornográf felvételeket.

A férfinél később 417 ilyen fájt találtak. A találkozó nem valósult meg, a rendőrségnek sikerült bemérnie a férfi számítógépét, így kapták el végül, és állították bíróság elé.

