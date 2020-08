Az elnökválasztást november 3-án tartják – jelentette ki Mark Meadows, Donald Trump amerikai elnök kabinetfőnöke vasárnap a CBS televíziónak adott interjújában.

A CBS Szemben a nemzettel című heti politikai vitaműsorában Meadows hangoztatta: az elnöknek "soha nem állt szándékában bármely választást is elhalasztani". A levélben történő szavazás miatt, amelyet a demokrata párti politikusok szorgalmaznak, a választási eredmények késedelmet szenvednek, mert a posta "egyszerűen nincs felkészülve a bonyolítására" – tette hozzá.

Jason Miller, Donald Trump belpolitikai tanácsadója a Fehér Házban, hasonló álláspontot fejtett ki vasárnap a Fox televízióban. "A választások november 3-án lesznek és az elnök azt akarja, hogy a választások november 3-án legyenek" – fogalmazott.

Donald Trump csütörtökön a Twitteren felvetette a választások esetleges elhalasztásának lehetőségét, arra hivatkozva, hogy a levélben történő szavazás magában rejti a csalás lehetőségét is. Később, egy másik Twitter-bejegyzésében rövid videót is csatolt, amely a levélszavazás modellezéséről szólt. Ebből többek között az derült ki, hogy száz levélszavazatból háromnak teljesen nyoma veszett. "Egy szoros választási eredménynél három százalék kritikus, kivált, ha rekordszámú szavazó voksol levélben" – lehetett hallani a videó kommentárjában.

Trump felvetését republikánus és demokrata párti vezető politikusok egyaránt elutasították. Mitch McConnell, a szenátus többségi republikánus frakciójának vezetője például úgy fogalmazott: "a kongresszus története során még soha nem fordult elő, sem háborúk, sem gazdasági válságok idején, de még a polgárháború idején sem, hogy a szövetségi törvényben rögzített választás idejét elhalasztották volna, és most is meg fogjuk oldani, hogy november 3-án is megtarthassuk." Nancy Pelosi, demokrata párti házelnök arra emlékeztetett, hogy ilyen ügyben döntést egyébként csakis a kongresszus hozhatna.

Pelosi vasárnap az ABC televízió Ez a hét című műsorában arról beszélt, hogy egészségügyi okok miatt "alapvető fontosságú" a levélszavazás. "Az embereknek nem szabad választaniuk az egészségük és a szavazatuk között, és ez nagyon fontos" – fogalmazott, hozzátéve, hogy ifjabb Donald Trump – az elnök legidősebb fia – egy év elején tartott időszaki választáson Kaliforniában levélszavazást sürgetett.

A szövetségi pénzügyminisztérium egyébként a héten beleegyezett abba, hogy a kormányzat tízmilliárd dolláros kölcsönt nyújtson az Egyesült Államok eladósodott postai szolgálatának, amely – éppen anyagi gondokra hivatkozva – a levélszavazás lebonyolításának várható nehézségeire figyelmeztetett. A posta élén idén május óta a republikánus Louis DeJoy személyében új vezető áll.

(MTI)