Az olasz Veneto tartomány azt szeretné, hogy koronavírus-járvány miatt létrehozott uniós helyreállítási alapból származó pénzek ellentételezéseként ne csorbuljon gazdasági önállósága, ne kapjon "felügyelőket", akik mindenbe beleszólnak – nyilatkozta a régió alelnöke a Növekedés.hu portálnak.

Gianluca Forcolin a szerdán megjelentetett cikkben úgy fogalmazott, "nem diktálhatnak nekünk mindenben a brüsszeli bürokraták, a döntési szabadságunkat szeretnénk fenntartani, azt látjuk, hogy ezt a véleményt mások is, többek között Magyarországon is sokan osztják az EU-ban".

Kiemelte, olyan Európában bíznak, ahol a saját döntési jogköreiket fenn tudják tartani a nemzetek, és ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy EU-ellenesek lennének.

Ha nem kapunk bizonyos kérdésekben önállóságot, felvetődhet, hogy már az EU előtt is gazdag volt Észak-Olaszország, ami az itteni vállalkozóknak, a termelési kapacitásoknak és a felhalmozódott rengeteg tudásnak volt köszönhető

- tette hozzá.

Az olasz politikus közölte, Veneto régióban arra számítanak, hogy felére esik vissza az idegenforgalomból származó bevétel a külföldi turisták elmaradása miatt.

A vállalkozásoknak azonnali segítségre van szükségük, nem tartanak ki jövő évig, amíg az uniós alapot az EU mind a 27 tagországában elfogadják, elsődlegesen tehát a nemzeti, kormányzati forrásokra számítanak

- mondta.

Gianluca Forcolin kitért arra is, hogy összességében szkeptikusak a baloldali olasz kormány válságkezelő intézkedéseivel kapcsolatban.

Hangsúlyozta továbbá, az ellenőrizetlen, kontroll nélküli bevándorlás Venetóban is óriási problémát jelent.

"Jelenleg nincs megfelelő kontroll alatt ez a helyzet, ezért is kértünk erősebb szabályozást az EU-tól" – fejtette ki. Hozzátette: "ha megérkeznek a migránsok, speciális központokba kell kerülniük, de be kellene nekik is tartaniuk a 14 napos karantént".

Forrás: MTI