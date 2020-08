Sorra szedi áldozatait a legújabb amerikai dili: egyre többen halnak bele abba, hogy kézfertőtlenítőt isznak

Miközben a vírus is tombol.

Az országban az első hullám óta gyakorlatilag lecsengés nélkül terjed a koronavírus.

Az Egyesült Államokban továbbra is komoly gondot jelent a koronavírus terjedése, az országban az első hullám nem is nagyon csendesedett le, az amerikaiak pedig már hónapok óta szigorú szabályok szerint élik az életüket. Az amerikai járványügyi intézet, a CDC (Centers for Disease Control and Prevention) arra figyelmezteti a lakosságot, hogy a kézfertőtlenítésre szánt termékeket még véletlenül se próbálják meginni, mert nem védi meg őket a vírussal szemben, ellenben súlyos megbetegítheti őket.

A hatóságoknak azért kellett felhívást intézniük a lakosság felé, mert az elmúlt hónapokban rohamosan megnőtt azon esetek száma, amelyek során az emberek kézfertőtlenítőt ittak.

Többen meghaltak a mérgezéstől, emellett rengetegen súlyos, visszafordíthatatlan látáskárosodást szenvedtek, magyarán megvakultak. Korábban Donald Trump elnök azt fejtegette a nyilvánosság előtt, hogy a fertőtlenítők hatását lehetne valahogy az emberi szervezeten belül kamatoztatni.

Forrás: 24.hu

Kép: Pixabay