Üzent Európa utolsó diktátora: addig nem megy el, amíg meg nem ölik

Komoly a helyzet Fehéroroszországban.

Fütyülések és pfujolások közepette jelent meg a munkások között Alekszandr Lukasenko a minszki gépgyárban. Az MZKT dolgozói azt kiabálták az elnöknek, tűnjön el. Az országot 26 éve irányító elnök, aki múlt vasárnapi, hivatalosan 80 százalékkal – de minden bizonnyal rendszerszintű csalással – megnyert választási győzelme után folyamatos tüntetésekkel és sztrájkkal néz szembe, a tüntetőkkel közölte:

Maguk azt mondják, csalással ment le a választás, ezért újabbat akarnak? Válaszolok: lement a választás. Amíg maguk nem ölnek meg, új választás nem lesz!

– idézte az elnököt a Newsru.com.

A tüntetésekkel és sztrájkkal szemben láthatóan vesztésre álló elnök részben Moszkva támogatásában bízik, ám nem lehet biztos benne, hogy a Kreml teljes mellszélességgel és kézzelfogható erőkkel kiáll mellette, bár van jele annak, hogy Oroszországból Belarusz felé tartanak jelöletlen belügyi erők. Ez a bizonytalanság is jele lehet annak, hogy a munkásokkal közölte: kész alkotmányos keretek között megosztani az elnöki hatalmat, de semmiképp sem „az utca nyomása alatt”.

Lukasenko igyekezett elbagatellizálni a tüntetések jelentőségét: szerinte 150-200 ember demonstrációja egy-egy gyárban nem dönt el semmit, a munka alapvetően tovább folyik. Elmondta, hogy ő, akit most néhányan rossz elnöknek tartanak, megvédte a munkahelyeket, hogy ne kerüljenek tömegek az utcára. „Aki dolgozni akar, dolgozzon. Aki nem, azt mi nem is kényszerítjük” – idézte az elnököt az állami Belta hírügynökség, amely a jelek szerint nem sztrájkol, bár nem is a megszokott üzemmódban működik.

„Ahová maguk igyekeznek, ott bizony mások a törvények. Nehogy aztán valakinek nagyon fájjon” – mondta Lukasenko, utalva arra, hogy a privatizációt eddig nagyrészt elkerülő országban a szociális biztonság helyett a piaci törvények rengeteg munkahelyet szüntethetnek meg.

Lukasenko helikopterrel érkezett a helyszínre, magával hozta legkisebb fiát, Nyikolajt is, akit már öt-hat éves kora óta politikai utódjaként rendszeresen magával visz.

Hétfőn újabb videóüzenettel jelentkezett be Litvániából Szvetlana Tyihanovszkaja: az elnökválasztás fő ellenzéki jelöltje – aki a választások után saját győzelmét is bejelentette, 70 százalékos támogatással, azon körzetek alapján, ahonnan hozzájuthattak az eredeti jegyzőkönyvekhez – bejelentette: kész a nemzet élére állni arra az időre, amíg megszervezik az új, valóban tiszta választásokat.

„Nem akartam politikus lenni, de a sors úgy hozta, hogy az igazságtalansággal szembeni ellenállás első vonalában találtam magam. ...mi mind ki akarunk törni abből a végtelen körforgásból, amelybe 26 éve kerültünk. Vállalom a feladatot, hogy nemzeti vezetővé váljak, amíg az ország vissza nem tér a normális kerékvágásba.”

- mondta Tyihanovszkaja, akit a választások után egy olyan videóüzenet felolvasására kényszerítettek a Központi Választási Bizottság épületében – nem sokkal azelőtt, hogy a litván határhoz szállította őt a belarusz titkosszolgálat –, amelyben a tüntetőket az ellenállás feladására kérte. Tyihanovszkaja szerint azonban az elindult változás remélhetőleg visszafordíthatatlan:

„A külvilág is láthatja, hogy a belaruszok képesek önmagukat megszervezni és kiállni önmagukért. Ezt ismertük fel mi is. Ez az öntudat hiányzott hosszú éveken át...Erőszakmentes ellenállással bebizonyítjuk, hogy az igazság nem a fegyverek oldalán, hanem a becsületesség oldalán áll.”

Az ellenzéki elnökjelölt ezután függetlenség megőrzésének fontosságáról beszélt, majd az „egyenruhásokhoz” fordult:

„A belaruszok nem fogadják el az erőszakot. Ha nem teljesítik a törvénytelen parancsokat és átállnak a nép oldalára, akkor a nép megbocsát önöknek...Egységesek vagyunk, bármikor Mindig befogadjuk önöket, ha a megbánás őszinte....Erőnk abban rejlik hogy hiszünk magunkban és egymásban.”

Nagyra értékelte, hogy voltak egységek, amelyek lábhoz tették pajzsaikat és nem mentek a békés tüntetőknek. Ez olyan gesztus, amit megjegyez a történelem, mondta Tyihanovszkaja, aki beszéde elején arról is szólt, hogy a tüntetések halottjai hősök, akikről utcákat fognak elnevezni, hogy emlékük mindörökre megmaradjon.

Forrás: Index

Kép: MTI/EPA